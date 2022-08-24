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Giriş Tarihi: 24.8.2022 22:12

Son dakika: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy duyurdu! Rusya'dan tren istasyonuna roketli saldırı: 15 kişi öldü

İHA
Son dakika: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy duyurdu! Rusya’dan tren istasyonuna roketli saldırı: 15 kişi öldü

Son dakika haberi: Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya’nın düzenlediği roket saldırısında Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk'in yaklaşık 145 kilometre batısındaki Chaplyne kasabasında bir tren istasyonunun isabet aldığını belirterek, saldırıda en az 15 kişinin hayatını kaybettiğini, 50 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Zelenksiy, konuya ilişkin açıklamasında, tren istasyonun Donetsk'in 145 kilometre batısındaki Chaplyne kasabasında bulunduğunu belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı, bir trene roketlerin isabet ettiği saldırıda 4 vagonun yandığını söyledi.

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Son dakika: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy duyurdu! Rusya'dan tren istasyonuna roketli saldırı: 15 kişi öldü
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