Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy video yayınladı: Biz buradayız
Giriş Tarihi: 25.2.2022 20:20 Son Güncelleme: 25.2.2022 20:36

Son dakika: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy video yayınladı: Biz buradayız

Son dakika: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy video yayınladı: Biz buradayız

Son dakika haberi... Dünyayı şoke eden savaş kararının ardından peş peşe yeni gelişmeler yaşanıyor. Putin, Ukrayna ordusuna çağrıda bulunarak, "Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin askerlerine sesleniyorum. Neo-Naziler ve (Ukrayna milliyetçisi Stepan Bandera yanlısı) Banderaların çocuklarınızı, eşlerinizi ve büyüklerinizi canlı kalkan olarak kullanmasına izin vermeyin. İktidarı elinize alın, sizinle daha kolay anlaşacağız." ifadeleriyle darbe çağrısında bulunmuştu. Son gelişmenin üzerine Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, kabine üyeleri ile bir video yayınlayarak Rusya'ya " biz buradayız" mesajı verdi.

Son dakika haberi... Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Güvenlik Konseyi yetkilileriyle yaptığı toplantıda, Rusya'nın Ukrayna'da devam eden askeri müdahalesine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine darbe çağrısında bulunmuştu.

'SİZİNLE DAHA KOLAY ANLAŞACAĞIZ'

Putin, "Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin askerlerine sesleniyorum. Neo-Naziler ve (Ukrayna milliyetçisi Stepan Bandera yanlısı) Banderaların çocuklarınızı, eşlerinizi ve büyüklerinizi canlı kalkan olarak kullanmasına izin vermeyin. İktidarı elinize alın, sizinle daha kolay anlaşacağız." ifadelerini kullanmıştı.

'BİZ BURADAYIZ'

Rusya'dan gelen darbe çağrısı üzerine Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, kabine üyeleri ile birlite video yayınlayadı.

Zelenskiy Rusya'ya karşı " biz buradayız" mesajı verdi.

Son dakika: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy video yayınladı: Biz buradayız | Video

Son dakika: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy video yayınladı: Biz buradayız | Video

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy video yayınladı: Biz buradayız
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA