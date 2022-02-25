Son dakika: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy video yayınladı: Biz buradayız

'SİZİNLE DAHA KOLAY ANLAŞACAĞIZ'

Putin, "Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin askerlerine sesleniyorum. Neo-Naziler ve (Ukrayna milliyetçisi Stepan Bandera yanlısı) Banderaların çocuklarınızı, eşlerinizi ve büyüklerinizi canlı kalkan olarak kullanmasına izin vermeyin. İktidarı elinize alın, sizinle daha kolay anlaşacağız." ifadelerini kullanmıştı.