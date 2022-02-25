Son dakika haberi... Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Güvenlik Konseyi yetkilileriyle yaptığı toplantıda, Rusya'nın Ukrayna'da devam eden askeri müdahalesine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine darbe çağrısında bulunmuştu.
'SİZİNLE DAHA KOLAY ANLAŞACAĞIZ'
Putin, "Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin askerlerine sesleniyorum. Neo-Naziler ve (Ukrayna milliyetçisi Stepan Bandera yanlısı) Banderaların çocuklarınızı, eşlerinizi ve büyüklerinizi canlı kalkan olarak kullanmasına izin vermeyin. İktidarı elinize alın, sizinle daha kolay anlaşacağız." ifadelerini kullanmıştı.
'BİZ BURADAYIZ'
Rusya'dan gelen darbe çağrısı üzerine Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, kabine üyeleri ile birlite video yayınlayadı.
Zelenskiy Rusya'ya karşı " biz buradayız" mesajı verdi.
Son dakika: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy video yayınladı: Biz buradayız | Video
Son dakika: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy video yayınladı: Biz buradayız | Video