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Giriş Tarihi: 25.4.2022 10:46 Son Güncelleme: 25.4.2022 10:49

Son dakika | Ukrayna duyurdu: 5 tren istasyonu Rus güçleri tarafından füzelerle vuruldu

Son dakika | Ukrayna duyurdu: 5 tren istasyonu Rus güçleri tarafından füzelerle vuruldu

Son dakika haberi: Savaş 61. günde devam ederken, Ukrayna Demiryolları yetkilileri ülkedeki 5 tren istasyonunu Rus güçleri tarafından bombalandığını söyledi.

Son dakika haberleri: Savaş 2 aydan fazla süredir deva ederken, Ukrayna demiryolu kaynaklarından bir son dakika açıklaması geldi. Ukrayna Demiryolları Başkanı Olexandr Kamishin, Ukrayna'daki 5 tren istasyonunun füze saldırısına uğrayarak vurulduğunu söyledi.

TRENLERİN ROTALARI DEĞİŞTİRİLDİ

"Rus kuvvetleri sistematik olarak demiryollarımızı yok ediyor" sözlerine yer veren Kamishin, saldırıyla ilgili ayrıntıları araştırdıklarını söyledi. Ölü ve yararlılarla ilgili henüz bir bilgi verilmedi. Trenlerin rotaları güvenlik nedeniyle değiştirildi.

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Son dakika | Ukrayna duyurdu: 5 tren istasyonu Rus güçleri tarafından füzelerle vuruldu
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