Son dakika | Ukrayna duyurdu: 5 tren istasyonu Rus güçleri tarafından füzelerle vuruldu

Son dakika haberleri: Savaş 2 aydan fazla süredir deva ederken, Ukrayna demiryolu kaynaklarından bir son dakika açıklaması geldi. Ukrayna Demiryolları Başkanı Olexandr Kamishin, Ukrayna'daki 5 tren istasyonunun füze saldırısına uğrayarak vurulduğunu söyledi.

TRENLERİN ROTALARI DEĞİŞTİRİLDİ

"Rus kuvvetleri sistematik olarak demiryollarımızı yok ediyor" sözlerine yer veren Kamishin, saldırıyla ilgili ayrıntıları araştırdıklarını söyledi. Ölü ve yararlılarla ilgili henüz bir bilgi verilmedi. Trenlerin rotaları güvenlik nedeniyle değiştirildi.

Ayrıntılar geliyor...