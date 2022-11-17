Son dakika: Güvenlik kaynakları: Ukrayna’nın açıklaması niyet beyanıdır

Son dakika haberi... Ukrayna Altyapı Bakanlığı'nın Twitter üzerinden yaptığı açıklamaya göre Ukrayna tahılının Karadeniz limanlarından taşınabilmesine imkan veren tahıl anlaşmasının 120 gün uzatılmasında anlaşıldı.

ZELENSKİ, 19 KASIM'DA SONA ERECEK OLAN TAHIL ANLAŞMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI

Volodimir Zelenski, Twitter hesabından paylaştığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

"ORTAKLARIMIZ TÜRKİYE VE BM'DEN RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR"

"Tahıl Anlaşması 120 gün süreyle uzatılacaktır. Ukrayna, Antonio Guterres ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte gıda krizine karşı küresel mücadelede kilit bir karar aldı. Ortaklarımız Türkiye ve BM'den resmi açıklama bekleniyor"

"NİHAİ SONUÇLAR TOPLANTILAR BİTİNCE AÇIKLANACAK"

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre, Ukrayna Altyapı Bakanlığının açıklamasının bir niyet beyanı olduğu vurgulanırken, sürenin uzatılması görüşmelerinin sürdüğü ve nihai sonucun toplantılar bitince açıklanacağı paylaşıldı.