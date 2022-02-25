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Giriş Tarihi: 25.2.2022 00:42

SON DAKİKA | Ukrayna, Hostomel Havaalanı’nı geri aldı

İHA
SON DAKİKA | Ukrayna, Hostomel Havaalanı’nı geri aldı

Gün içinde Rus askerleri tarafından ele geçirilen ve Ukrayna’nın başkenti Kiev’e yakın bir noktada bulunan Hostomel Antonov Askeri Havaalanı’nın Ukrayna ordusu tarafından Rus askerlerinden geri alındığı açıklandı

Rusya'nın saldırılarından sonra birçok stratejik noktaların ve tesislerin kontrolünü kaybeden Ukrayna en önemli havaalanlarından biri olan Gostomel Antonov Askeri Havaalanı'nı Rus birliklerinden geri alındığını duyurdu. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in danışmanlarından Oleksiy Arestovych, havaalanının geri kazanılması için Ukrayna askerlerinin gösterdiği çabanın sonuç verdiğini aktararak, "Artık (Rus saldırısını) geri püskürttük. Hostomel Havaalanı bizim! Rus çıkarma birlikleri imha edildi!" ifadelerini kullandı.

Rus birlikleri gün içinde başkent Ukrayna'nın başkenti Kiev'e 10 kilometre uzaklıktaki Hostomel Antonov Askeri Havaalanı'nın kontrolünü ele almış, daha sonrasında Ukrayna askerleri havaalanını Rusların elinden geri almak için operasyon başlatmıştı.

Rus birliklerinin, Çernobil Nükleer Enerji Santrali'nin kontrolünü hala elinde tuttuğu ifade edildi.
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SON DAKİKA | Ukrayna, Hostomel Havaalanı’nı geri aldı
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