Son dakika: Ukrayna ile müzakere sonrası Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan açıklama: Türkiye’ye minnettarız

Son dakika haberleri: Rusya ve Ukrayna müzakere heyetleri arasında İstanbul'da Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirilen toplantı sona erdi. Toplantının ardından ilk olarak Ukrayna heyeti kameraların karşısına geçti.

Heyet yaptığı açıklamada, Türkiye'nin de garantör olduğu bir güvenlik koşulunda ısrarcı olduklarını belirtti. Ukrayna, NATO'ya girmeyeceğini de belirtti. Rus heyet ise çok daha kısa bir açıklama yaptı. Görüşmelerin 2 hafta içinde süreceğini bildirdi, bazı maddelerde anlaşıldığını söyledi.

"GÜVENLİK GARANTİSİ ÜZERİNDE HENÜZ ANLAŞMA SAĞLAYAMADIK"

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Güvenlik garantisi üzerinde henüz anlaşma sağlayamadık. Kırım gibi konular anlaşmada ayrı bir kapsamda ele alınmalıdır, görüşmeler kapsamında bu bölgelerin geleceğine karar verilmelidir. Kırım konusunda askeri güç kullanılmayacağı konusunda güvence verilmesi gerekir."

"BAZI MADDELERDE UZLAŞMA SAĞLANDI"

Rus heyet ise yaptığı açıklamada, iki taraf arasında bazı maddelerde uzlaşma sağlandığını ifade etti. Açıklamada, "Dışişleri bakanları anlaşırsa liderler görüşebilir dışişleri bakanları onaylanabilir. Ukrayna heyetinin taleplerini Putin'e ileteceğiz. 2 hafta içinde görüşmeleri devam ettireceğiz." ifadelerine yer verildi.

RUSYA, KİEV VE ÇERNİHİV'DE OPERASYONLARI DURDURACAK

İstanbul'daki müzakere görüşmelerine katılan Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Fomin ise, Kiev ve Çernihiv yönlerinde askeri eylemlerini azaltmaya karar verdiklerini açıkladı.

RUSYA DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: TÜRKİYE'YE MİNNETTARIZ

Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya ve Ukrayna müzakere heyetleri arasında Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirilen toplantının ardından açıklamada bulundu.

Zaharova, Rusya ile Ukrayna müzakerelerini organize etmek için ara buluculuk çabalarından dolayı Türkiye'ye minnettar olduklarını söyledi.