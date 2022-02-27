Son dakika | Ukrayna lideri Zelenskiy: Rus işgal güçleri canlı olan her şeye saldırıyorlar

Son dakika haberleri: Ukrayna işgalinin 4. gününde bölgeden acı haberler ve fotoğraflar peş peşe gelmeye devame diyor. Dün gece başkent Kiev'e yapılan saldırılar hız kesmeden devam etti. Öte yandan Rus birlikleri ise bu sabah Ukrayna'nın Harkov şehrine girdi. Nova Kahovka kentinin ise Rusya tarafından ele geçirildiği ifade edildi.

"AMBULANSLAR DAHİL HER ŞEYE SALDIRIYORLAR"

Ancak Ukrayna ordusu ve halkı işgale karşı direniyor. Çocuklarıyla metroya sığınan aileler bile direnişe ortak olup savaşa hazırlanırken, Ukrayna lideri Zelenkiy açıklamalarda bulunarak, "İşgalciler canlı olan her şeye karşı savaşıyorlar. Kreşleri, sivil yerleşim yerlerini, ambulansları, askeri nokta olmayan yerleşim yerlerini vuruyorlar" sözlerine yer verdi.

RUS HEYETİ BELARUS'TA

Kremlin birkaç dakika önce, Rus heyeti Ukraynalılar ile müzakerelere başlamak için Belarus'un Gomel kentine ulaştı. Ukrayna'nın başkentine en yakın şehir olan Gomel'de bekleyen Rus heyetine Zelenskiy, Belarus yerine İstanbul, Varşova, Bakü veya Budapeşte'yi önerdiklerini söyleyerek, "Minsk hariç başka şehirlerde olabilir görüşmeler. Biz barış istiyoruz ve savaşı bitirmek istiyoruz" dedi.

Ukrayna lideri Zelenskiy: "Rusya, ambulanslar dahil her şeye saldırıyor" | Video

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