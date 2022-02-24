RUSYA UKRAYNA SAVAŞINDA SON DAKİKA: Ukrayna Savunma Bakanlığı duyurdu: 5 savaş uçağı ve 1 helikopteri düşürdük

Rusya Ukrayna savaşında son dakika haberleri peş peşe geliyor. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın hava savunma sistemlerini, askeri havalimanlarını vurduğunu duyurdu. Ukrayna Savunma Bakanlığı, "Tüm askeri havalimanlarımız yoğun atış altında" diyerek bu bilgiyi kısmen doğruladı.

Kısa bir süre sonra Ukrayna Savunma Bakanlığı'ndan bir son dakika açıklaması daha geldi. Açıklamada, Rusya'nın SU-24 model bir savaş jetinin düşürüldüğü duyuruldu. Ukrayna Savunma Bakanlığı dakikalar içinde açıklamasını güncelledi, "5 Rus uçağı ve 1 helikopteri vurduk." dedi.

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UKRAYNA SAVUNMA BAKANLIĞI: RUSYA SAVAŞ UÇAĞINI DÜŞÜRDÜK

Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Hava savunma sistemlerimiz ülkenin doğusunda bir Rus savaş jetini düşürdü" ifadeleri kullanıldı.

BİR SON DAKİKA AÇIKLAMASI DAHA: 5 RUS UÇAĞI VE 1 HELİKOPTERİ VURDUK

Rusya'nın çıkarması sonrası Ukrayna da karşılık vermeyi sürdürüyor. Ukrayna Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında, düşürülen uçak sayısının 5'e yükseldiği bildirildi. Ayrıca bir Rus helikopterinin de hava savunma sistemleri ile vurulduğu aktarıldı.

MOSKOVA'DAN YALANLAMA: UÇAĞIMIZ VURULMADI

Ukrayna Savunma Bakanlığı'nın açıklaması, Rusya tarafından yalanlandı. Moskova'dan yapılan açıklamada, "Hiçbir uçağımız düşürülmedi." denildi.

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