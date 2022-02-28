SON DAKİKA: Ukrayna savaşın gerçek yüzünü böyle paylaştı! 16 yaşındaki Polina’nın ölümü yürekleri dağladı

Son dakika haberleri: İşgalin 5. gününde, Rusya Ukrayna savaşı ile ilgili peş peşe haberler gelmeye devam ediyor. Ancak savaş yalnızca askeri zaiyata sebep olmuyor. Ukrayna halkının direnişi karşısında Rusya'nın şaşırdığı ifade edilirken, Ukrayna Dışişleri Bakanalığı ise yürekleri dağlayan bir paylaşımda bulundu.
YÜREKLERİ YAKAN PAYLAŞIM
Paylaşımda, çatışmalarda ölen 16 yaşındaki Polina'nın fotoğrafını paylaşan Bakanlık, "Bu küçük kız Rus sabotajcıları tarafından öldürülen Polina. Sabotaj grubu Polina ve ailesini vurdu" sözlerine yer verdi.
SOSYAL MEDYA ONA AĞLIYOR
Paylaşım dakikalar içinde yüzlerce üzücü mesaj aldı. Pek çok kullanıcı yaşananları kınadı. Ayrıca Bakanlık, saldırılarda şimdiye kadar 16 çocuğun yaşamını yitirdiği ifade edildi.