SON DAKİKA: Ukrayna savaşın gerçek yüzünü böyle paylaştı! 16 yaşındaki Polina’nın ölümü yürekleri dağladı

Son dakika haberleri: İşgalin 5. gününde, Rusya Ukrayna savaşı ile ilgili peş peşe haberler gelmeye devam ediyor. Ancak savaş yalnızca askeri zaiyata sebep olmuyor. Ukrayna halkının direnişi karşısında Rusya'nın şaşırdığı ifade edilirken, Ukrayna Dışişleri Bakanalığı ise yürekleri dağlayan bir paylaşımda bulundu.