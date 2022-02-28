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Haberler Dünya Haberleri SON DAKİKA: Ukrayna savaşın gerçek yüzünü böyle paylaştı! 16 yaşındaki Polina'nın ölümü yürekleri dağladı
Giriş Tarihi: 28.2.2022 09:41 Son Güncelleme: 28.2.2022 09:59

SON DAKİKA: Ukrayna savaşın gerçek yüzünü böyle paylaştı! 16 yaşındaki Polina'nın ölümü yürekleri dağladı

SON DAKİKA: Ukrayna savaşın gerçek yüzünü böyle paylaştı! 16 yaşındaki Polina’nın ölümü yürekleri dağladı

SON DAKİKA: Rusya Ukrayna savaşı 5. gününe girererken, Rus birliklerin Ukrayna'nın başkenti Kiev'i çepeçevre sardığı ifade ediliyor. Çatışmalar hız kesmeden devam ederken Ukrayna Dışişleri Bakanlığı savaşın gerçek yüzüne dair bir gönderi paylaştı. Çatışmalarda ölen 16 yaşındaki Polina'nın ölümünü anlatan Bakanlık, acı bilançoyu da açıkladı.

Son dakika haberleri: İşgalin 5. gününde, Rusya Ukrayna savaşı ile ilgili peş peşe haberler gelmeye devam ediyor. Ancak savaş yalnızca askeri zaiyata sebep olmuyor. Ukrayna halkının direnişi karşısında Rusya'nın şaşırdığı ifade edilirken, Ukrayna Dışişleri Bakanalığı ise yürekleri dağlayan bir paylaşımda bulundu.

YÜREKLERİ YAKAN PAYLAŞIM

Paylaşımda, çatışmalarda ölen 16 yaşındaki Polina'nın fotoğrafını paylaşan Bakanlık, "Bu küçük kız Rus sabotajcıları tarafından öldürülen Polina. Sabotaj grubu Polina ve ailesini vurdu" sözlerine yer verdi.

SOSYAL MEDYA ONA AĞLIYOR

Paylaşım dakikalar içinde yüzlerce üzücü mesaj aldı. Pek çok kullanıcı yaşananları kınadı. Ayrıca Bakanlık, saldırılarda şimdiye kadar 16 çocuğun yaşamını yitirdiği ifade edildi.

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SON DAKİKA: Ukrayna savaşın gerçek yüzünü böyle paylaştı! 16 yaşındaki Polina'nın ölümü yürekleri dağladı
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