SON DAKİKA: Ukrayna Savunma Bakanlığı’ndan flaş iddia: Rusya, Belarus’a saldıracak

Dün gözlerin Türkiye'ye çevrildiği ve savaşın tarafları olan Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanlarının görüşmesinden 'Yeniden görüşme' kararlılığı çıkarken çatışma bölgelerinde ise tansiyon düşmüyor. Başkent Kiev ve Rusya'nın kontrol altına almak istediği birçok şehirde çatışmalar devam ederken, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov bomba bir iddia ortaya attı.