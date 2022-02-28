Son dakika | Ukrayna’da çatışmalar alevlendi: İşte Harkov’daki bombardımandan yeni görüntü

Son dakika haberi: Rusya'nın dün; Ukrayna'nın en büyük kentlerinden Harkov'u ele geçirmesinin ardından, Ukrayna ordusu gücünü bölgeye yoğunlaştırmış ve Rus ordusundan kontrolü yeniden almıştı. Bugün ise barış için müzakereler sürerken, bir yandan da yeni bombardıman haberleri geliyor.

SON DAKİKA! Harkov'daki bombardımandan yeni görüntü! Rusya Ukrayna'daki saldırıların şiddetini artırdı | Video