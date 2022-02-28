Son dakika | Ukrayna’da çatışmalar alevlendi: İşte Harkov’daki bombardımandan yeni görüntü

Son dakika haberi: Rusya'nın dün; Ukrayna'nın en büyük kentlerinden Harkov'u ele geçirmesinin ardından, Ukrayna ordusu gücünü bölgeye yoğunlaştırmış ve Rus ordusundan kontrolü yeniden almıştı. Bugün ise barış için müzakereler sürerken, bir yandan da yeni bombardıman haberleri geliyor.
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Ukraynalı bir vatandaşın çektiği görüntülere göre; Rus güçleri, Ukrayna'da fabrika ya da terminal binası benzeri bir yapıyı hedef aldı. Bombardıman sonrası yoğun alev ve dumanların şehri sardığı görüldü.
HARKOV VALİSİ DÜN AÇIKLAMA YAPMIŞTI
Harkov Valisi Oleg Sinegubov, dün yaptığı açıklamada, Harkov'un kontrolünün tamamen Ukrayna Silahlı Güçleri'ne geçtiğini duyurmuştu.
Sinegubov, "Harkov'un kontrolü tamamen bize geçti. Ukrayna Ordusu, polis birimleri, yerel kolluk kuvvetleri tarafından düşman tamamen temizleniyor. Rus işgalcilerin moralleri bozuk. Teknik ekipmanları yol ortasında bırakıp kaçıyorlar ve 5-10 kişilik gruplar halinde teslim oluyorlar. Ordudan birini görünce hemen teslim oluyorlar. Harkov Ukraynadır!" demişti.
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