SON DAKİKA | Ukrayna’da hayat normale mi dönüyor? Bayraklar asıldı, konvoylar düzenlendi

Son dakika haberi: Ukrayna'da Rusya ve ABD'den gelen açıklamalarla tansiyon düşüşe geçti. Rusya'nın birliklerini çekmeye başlamasına ABD ve Avrupa'nın yanı sıra Ukrayna da tekminli yaklaşmaya devam ediyor.
16 Şubat'ı Ulusal Birlik Günü ilan eden Ukrayna Devlet Başkanı Viladimir Zelenski, "Henüz bir geri çekilme görmüyoruz" dedi. Ancak Ukrayna'da hayat normal seyrinde devam ediyor. Zelenski'nin, 16 Şubat'ta olası Rus işgaline karşı ülkesine "millik birlik" çağrısında bulunmasının ardından ülkenin dört bir tarafında halk sokağa çıktı.
BAYRAKLAR ASILDI, ARAÇ KONVOYLARI DÜZENLENDİ
Başkent Kiev başta olmak üzere bütün şehirlere bayraklar asıldı, araç konvoyları düzenlendi. Ukrayna-Rusya sınırındaki Mariupol şehrinde de sokağa inen Ukraynalılar, milli marşı okudu. Kutlamalara katılan Ukraynalılar, "Mariupol Ukraynalılar'ındır, Rusya çocuklarımızın geleceğinden uzak dursun. Biz vatanımızı savunmak için hazırız. Savaştan korkmuyoruz" dedi.
Zelenski de mesajında, "Büyük ülkenin büyük insanları, Birlik Günü'müz kutlu olsun. Bugün önemli bir gün. Kimse Ukrayna'yı bizim sevdiğimiz kadar sevemez. Sadece biz birlik içinde evimizi koruyabiliriz" ifadelerini kullandı.
KIRIM'DAKİ BİRLİKLER ÇEKİLDİ
Rusya Savunma Bakanlığı, yasa dışı ilhak edilen Kırım'da tatbikat yapan askeri birliklerin daimi üslerine dönme görüntüsünü yayımladı.
NATO, RUSYA'YI YİNE YALANLADI
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna civarından kuvvetlerini çektiğini görmediklerini, buna rağmen "ihtiyatlı iyimserlik" içinde olduklarını söyledi. Rusya'nın Ukrayna çevresindeki askeri yığınağın "Soğuk Savaş'tan bu yana Avrupa'daki en büyük güç yoğunluğu" olduğunu belirten Stoltenberg, "Rusya'nın uçurumun eşiğinden dönmesi için çok geç değil" dedi. NATO Savunma Bakanları da Rusya'ya, Ukrayna'dan kuvvetlerini çekme ve Avrupa güvenliğiyle ilgili diyalog için diplomasi yolunu seçme çağrısında bulundu. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ise Batı ülkelerinin Rusya'ya karşı histeriyi kışkırtmaktan vazgeçmesi gerektiğini söyledi.
"HALK, ERDOĞAN'I SEVİYOR"
Sınırdaki Mariupol'de sessizlik sürüyor. Şehirde yaşayan Türkler, hayatın devam ettiğini söylüyor. 16 yıldır burada yaşayan Yener Atıcı'nın dönerci dükkanı var. Atıcı, "Türkiye'dekiler buradaki savaş durumundan Ukraynalılar'dan daha çok ilgileniyor. Burada Türkleri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seviyorlar. Türkiye'nin çabalarını değerli buluyorlar" diye konuştu.