Son dakika | Ukrayna’da Rusya’yı küplere bindirecek hamle! Rus askerine ömür boyu hapis cezası

Son dakika haberleri: Rusya-Ukrayna savaşı aylardır devam ediyor. Savaşın ortalarında özellikle Kiev yakınlarındaki Buça'da yaşanan sivil ölümleri ve cesetler, dünyada büyük yankı uyandırmış ve Ukrayna da Rusya'yı savaş suçu işlemekle suçlamıştı. Ukrayna'dan flaş bir karar geldi. Bir Rus askerini silahsız bir sivili öldürdüğü gerekçesiyle ömür boyu hapse mahkum etti.

62 YAŞINDA BİR SİVİLİ ÖLDÜRMEKTEN SUÇLU BULUNDU

21 yaşındaki Rus tank komutanı Vadim Shishimarin, 28 Şubat'ta Ukrayna'nın kuzeydoğusundaki Chupakhivka köyünde 62 yaşındaki adamı öldürmekten suçlu bulundu.