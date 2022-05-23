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Giriş Tarihi: 23.5.2022 13:16 Son Güncelleme: 23.5.2022 13:30

Son dakika | Ukrayna'da Rusya'yı küplere bindirecek hamle! Rus askerine ömür boyu hapis cezası

Son dakika | Ukrayna’da Rusya’yı küplere bindirecek hamle! Rus askerine ömür boyu hapis cezası

Son dakika haberi: Aylardır devam eden Rusya-Ukrayna savaşı tarafların birbirlerini suçlamalarıyla devam ediyor. Ukrayna'dan ise Rusya'yı kızdıracak bir karar geldi. Ukrayna mahkemesi bir Rus askerini, silahsız bir sivili öldürdüğü gerekçesiyle ömür boyu hapis cezasına çaptırdı.

Son dakika haberleri: Rusya-Ukrayna savaşı aylardır devam ediyor. Savaşın ortalarında özellikle Kiev yakınlarındaki Buça'da yaşanan sivil ölümleri ve cesetler, dünyada büyük yankı uyandırmış ve Ukrayna da Rusya'yı savaş suçu işlemekle suçlamıştı. Ukrayna'dan flaş bir karar geldi. Bir Rus askerini silahsız bir sivili öldürdüğü gerekçesiyle ömür boyu hapse mahkum etti.

62 YAŞINDA BİR SİVİLİ ÖLDÜRMEKTEN SUÇLU BULUNDU

21 yaşındaki Rus tank komutanı Vadim Shishimarin, 28 Şubat'ta Ukrayna'nın kuzeydoğusundaki Chupakhivka köyünde 62 yaşındaki adamı öldürmekten suçlu bulundu.

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Son dakika | Ukrayna'da Rusya'yı küplere bindirecek hamle! Rus askerine ömür boyu hapis cezası
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