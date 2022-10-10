SON DAKİKA | Ukrayna’nın başkenti Kiev’de peş peşe 3 patlama

Son dakika haberi... Reuters'in aktardığı bilgiye göre Ukrayna'nın başkenti Kiev'de peş peşe 3 patlama yaşandı. Çok sayıda binada duman yükseliyor.

AFP'de yer alan Son Dakika haberine göre, sabah saatlerinde Ukrayna'nın başkenti Kiev'de 3 tane büyük patlama meydana geldi.

KENT MERKEZİNDEN DUMANLAR YÜKSELİYOR

Patlamalar yerel saat ile 08.15'te meydana geldi. Görgü tanıkları kent merkezinden dumanlar yükseldiğini belirtti.

Bölgedeki AFP muhabiri patlamaların olduğu bölgeye çok sayıda ambulansın hareket ettiğini belirtti.

İLK AÇIKLAMA GELDİ

Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko, patlamaların Kiev'İn Shevchenko bölgesinde yaşandığını açıkladı.

Gelen ilk bilgiler patlamaların füze saldırısı sonucu meydana geldiği yönünde.