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Giriş Tarihi: 18.4.2022 10:05 Son Güncelleme: 18.4.2022 11:03

Son dakika | Ukrayna'nın güvenli limanı Lviv Rusya'nın hedefi oldu! 5 büyük füze saldırısı 6 kişiyi canından etti

AA
Son dakika | Ukrayna’nın güvenli limanı Lviv Rusya’nın hedefi oldu! 5 büyük füze saldırısı 6 kişiyi canından etti

Son dakika haberi: Rusya Ukrayana savaşı neredeyse 2 aydır devam ederken gelen bir son dakika bilgisine göre Ukrayna'nın 'güvenli limanı' olarak görülen Lviv kenti, Rus birliklerinin hedefi oldu. Sabah saatlerinde şehre 5 güçlü füze saldırısı düzenlendiğini belirten yetkililer, saldırı sonucunda 6 kişinin öldüğünü; 8 kişinin ise yaralandığını söyledi.

Son dakika haberleri: Haftalardır devam eden Rusya Ukrayna savaşı çatışma bölgesinden gelen acı dolu görüntülerle devam ediyor. Gelen bir sıcak bilgiye göre ise Ukrayna'nın Lviv kentine Rus güçleri tarafından füze saldırısı düzenlendiği bildirildi. Lviv Belediye başkanı Andrey Sadoviy, sabah saatlerinde şehre 5 füze saldırısı gerçekleştirildiğini açıkladı.

AYNI ANDA 5 GÜÇLÜ FÜZE SALDIRISI

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihail Podolyak da Twitter hesabından, "Lviv'in sivil altyapısına aynı anda beş güçlü füze saldırısı yapıldığını" duyurdu.

6 ÖLÜ, 8 YARALI

Valilik, saldırı nedeniyle 6 kişinin öldüğünü, 8 kişinin ise yaralandığını belirtti.

ACİL SERVİSLER OLAY YERİNDE

AFP'ye konuşan bir Lviv sakini, gökyüzünde ve binaların üstünde gri duman bulutları gördüklerini söyledi. Lviv Belediye Başkanı Andriy Sadovy, sosyal medyadan acil servislerinin olay yerinde olduğu bilgisini geçti.

KIEV'DE SALDIRILAR

Saldırılar, Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev çevresindeki askeri donanım üreten tesisleri hedef aldığı sırada gerçekleşti.

DEMİRYOLU ZARAR GÖRDÜ

Ukrayna Ulusal Demiryolları Başkanı Alexander Kamyshin de açıklama yaparak demiryollarının altyapısının bir kısmının hasar gördüğünü söyledi. Bu nedenle gecikmelerin yaşanabileceği ifade edilirken, personel arasında yaralının olmadığı öğrenildi.

UKRAYNA'NIN GÜVENLİ LİMANI

Polonya sınırına yakın olan Lviv, Ukrayna'nın diğer şehirlerie göre daha güvenli bir yer olarak görülüyor. Savaşın ilk günlerinden beri halk, o şehre akın etmişti. Ancak Mart ayında şehrin yakınına büyük bir saldırı düzenlenmişti. 13 Mart'ta Rus seyir füzeleri Lviv'e 40 kilometre mesafedeki büyük bir askeri üssü hedef almıştı. Saldırılar sonucunda en az 35 kişi yaşamını yitirmiş, 134 kişi ise yaralanmıştı. 18 Mart'ta ise Rus birlikleri Lviv'de bir uçak tamir fabrikasını vurmuştu. Olayda herhangi bir ölüm ve yaralanma bildirilmemişti.

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Son dakika | Ukrayna'nın güvenli limanı Lviv Rusya'nın hedefi oldu! 5 büyük füze saldırısı 6 kişiyi canından etti
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