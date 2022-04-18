Son dakika | Ukrayna’nın güvenli limanı Lviv Rusya’nın hedefi oldu! 5 büyük füze saldırısı 6 kişiyi canından etti

UKRAYNA'NIN GÜVENLİ LİMANI

Polonya sınırına yakın olan Lviv, Ukrayna'nın diğer şehirlerie göre daha güvenli bir yer olarak görülüyor. Savaşın ilk günlerinden beri halk, o şehre akın etmişti. Ancak Mart ayında şehrin yakınına büyük bir saldırı düzenlenmişti. 13 Mart'ta Rus seyir füzeleri Lviv'e 40 kilometre mesafedeki büyük bir askeri üssü hedef almıştı. Saldırılar sonucunda en az 35 kişi yaşamını yitirmiş, 134 kişi ise yaralanmıştı. 18 Mart'ta ise Rus birlikleri Lviv'de bir uçak tamir fabrikasını vurmuştu. Olayda herhangi bir ölüm ve yaralanma bildirilmemişti.