Son dakika... Ukrayna’ya ait nakliye uçağı düştü: Can kayıpları var

UKRAYNA SON DURUMU AÇIKLADI

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-22 Nisan tarihlerindeki kayıplarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Açıklamaya göre, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan 21 bin 200 asker öldürüldü, Ruslara ait 176 uçak, 153 helikopter, 838 tank, 2 bin 162 zırhlı araç, 397 top, 138 roketatar sistemi ve 69 hava savunma sistemi imha edildi.