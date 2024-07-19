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Giriş Tarihi: 19.7.2024 16:29 Son Güncelleme: 19.7.2024 16:43

SON DAKİKA | Uluslararası Adalet Divanı’ndan flaş İsrail kararı!

Son dakika haberleri... Uluslararası Adalet Divanı (UAD), İsrail'in, işgal ettiği Filistin topraklarındaki uygulamalarının hukuki sonuçlarına ilişkin danışma görüşünü duyurdu. Açıklanan kararda, "İsrail, Gazze'de işgalci güç konumundadır" ifadeleri kullanıldı.

SON DAKİKA | Uluslararası Adalet Divanı’ndan flaş İsrail kararı!

Uluslararası Adalet Divanı (UAD), İsrail'in, işgal ettiği Filistin topraklarındaki uygulamalarının hukuki sonuçlarına ilişkin danışma görüşünü duyurdu.

Divan, açıkladığı danışma görüşünde İsrail'in Filistin'i işgali, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki ilhak uygulamaları, Doğu Kudüs'ün statüsünü değiştirme çabaları, apartheid ve ayrımcı uygulamaların hukuka aykırılığı, bunların başta İsrail olmak üzere tüm devletler ve uluslararası kuruluşlar açısından doğuracağı sonuçlar hakkında kanaatine yer verdi.

Divan Başkanı Lübnanlı Yargıç Nawaf Salam tarafından halka açık oturumda okunan danışma görüşünde, "Filistin ayrı bölge değil tek bölgesel birimdir. İsrail Gazze'de işgalci güçtür" ifadelerine yer verildi.

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SON DAKİKA | Uluslararası Adalet Divanı’ndan flaş İsrail kararı!
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