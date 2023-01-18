Son dakika | İsveç’e NATO yolu yeniden gözüktü mü? Bakan Akar’dan skandallara imza atan İsveç ile ilgili flaş açıklama

Son dakika haberleri: Geçtiğimiz haftalarda İsveç'in başkenti Stockholm'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a PKK sempatizanlarının yaptığı alçak saldırı sonrasında İsveç'te skandal üstüne skandal yaşandı. İsveç skandallarına devam ederek 'bunun bir ifade özgürlüğü' olduğunu söyledi.

Yaşananların ardından ise başta Başkan Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu olmak üzere Ankara'dan İsveç'e çok sert tepkiler gitmiş, İsveç'le gerçekleştirilecek NATO görüşmeleri iptal edilmişti. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Bakan Akar, İsveç Savunma Bakanının Türkiye'ye gelme durumu olduğunu ifade ederek " Böyle bir planlama var. Gelişmeleri takip ediyoruz." sözlerine yer verdi.

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