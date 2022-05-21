Son dakika: YPG/PKK’dan yeni kirli oyun

Yerel halkı öldüren, kızları kaçıran, çocukları silah altına alan ve halkı haraca bağlayan terör örgütü YPG/ PKK yine bir kirli oyunun peşinde. İşledikleri tüm insanlık suçları belgelenmesine rağmen Avrupalı devletlerin ve ABD'nin kol kanat gerdiği militanlar, bu kez de 'nüfus sayımı' adı altında fişleme yapıyor.