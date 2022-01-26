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Giriş Tarihi: 26.1.2022 11:27 Son Güncelleme: 26.1.2022 11:33

Son Dakika | Yunanistan'da patlama! Bir kişi yandı...

Son Dakika | Yunanistan’da patlama! Bir kişi yandı...

Son dakika haberine göre Yunanistan'ın başkenti Atina'da sabah saatlerinde bir patlama meydana geldi. Patlama sonucu çıkan yangında bir kişinin ağır yaralandığı ifade edildi.

Atina'nın merkezinde bu sabah saatlerinde bir patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle çıkan yangında bir kişi çok ağır yaralandı. Patlama nedeniyle çok sayıda binada hasar yörüldü. Ulusal Acil Bakım Merkezi Çalışanları Başkanı Giorgos Mathiopoulas, yanan kişinin hastaneye kaldırıldığın ifade etti.

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Patlama camları tuzla buz etti ve şehir merkezini güney bölgelerine bağlayan Syngrou Bulvarı'nın an trafik arteri boyunca binaların cephelerini harap etti.

YANGIN NEREDEYSE KONTROL ALTINA ALINDI

Enkazın tamamı caddeye dağıldı. İftaiye yetkilier, 18 görevlinin binada çıkan yangına karşı 7 motor kullandığını ve yangının neredeyse kontrol altına alındığını söyledi. Patlamının nedeni henüz bilinmiyor.

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Son Dakika | Yunanistan'da patlama! Bir kişi yandı...
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