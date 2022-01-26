Son Dakika | Yunanistan’da patlama! Bir kişi yandı...

Atina'nın merkezinde bu sabah saatlerinde bir patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle çıkan yangında bir kişi çok ağır yaralandı. Patlama nedeniyle çok sayıda binada hasar yörüldü. Ulusal Acil Bakım Merkezi Çalışanları Başkanı Giorgos Mathiopoulas, yanan kişinin hastaneye kaldırıldığın ifade etti.
ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ
Patlama camları tuzla buz etti ve şehir merkezini güney bölgelerine bağlayan Syngrou Bulvarı'nın an trafik arteri boyunca binaların cephelerini harap etti.
YANGIN NEREDEYSE KONTROL ALTINA ALINDI
Enkazın tamamı caddeye dağıldı. İftaiye yetkilier, 18 görevlinin binada çıkan yangına karşı 7 motor kullandığını ve yangının neredeyse kontrol altına alındığını söyledi. Patlamının nedeni henüz bilinmiyor.