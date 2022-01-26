Son Dakika | Yunanistan’da patlama! Bir kişi yandı...

Atina'nın merkezinde bu sabah saatlerinde bir patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle çıkan yangında bir kişi çok ağır yaralandı. Patlama nedeniyle çok sayıda binada hasar yörüldü. Ulusal Acil Bakım Merkezi Çalışanları Başkanı Giorgos Mathiopoulas, yanan kişinin hastaneye kaldırıldığın ifade etti.