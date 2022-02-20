Son dakika | Yunanistan’da yanan feribot dehşeti yaşatmıştı! Kayıp olan yolcularla ilgili flaş açıklama

Yunanistan'dan İtalya açıklarına doğru giderken sabah saatlerinde bir gemiden çıkan yangın, uluslararası alanda faciaya neden olmuştu. Yerel yetkililerin bildirdiğine göre gemide 241 yolcu ve 51 mürettebat bulunuyordu.
11 KİŞİ HALEN KAYIP
Yunan Denizcilik Bakanlığı yetkilisinin yaptığı bir son dakika açıklamasına göre, kayıp olan 1 kişinin daha bulunduğunu söyledi. Ancak kayıp diğer 11 kişiyi arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kayıp olan kişiler arasında bir Türk de vardı. Bulunan kişinin kimliğine dair henüz bir bilgi paylaşılmadı.
"İNŞALLAH SAĞ SALİM KURTULUR"
Bir Türk vatandaşının kayıp olduğunu bildiren Somuncu, "Onun akıbetini belirlemek üzere Yunan Sahil Güvenlik, hastane ve Yunan Emniyeti ile temas halindeyiz. İnşallah o da sağ salim kurtulur." demişti.