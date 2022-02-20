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Haberler Dünya Haberleri Son dakika | Yunanistan'da yanan feribot dehşeti yaşatmıştı! Kayıp olan yolcularla ilgili flaş açıklama
Giriş Tarihi: 20.2.2022 10:32 Son Güncelleme: 20.2.2022 10:43

Son dakika | Yunanistan'da yanan feribot dehşeti yaşatmıştı! Kayıp olan yolcularla ilgili flaş açıklama

Son dakika | Yunanistan’da yanan feribot dehşeti yaşatmıştı! Kayıp olan yolcularla ilgili flaş açıklama

Son dakika haberi: Geçtiğimiz günlerde Yunanistan açıklarında yaşanan feribot faciasında 292 kişi gemide mahsur kalmıştı. Saatler süren arama kurtarma çalışmaları sonucunda gemideki yolcu ve mürettebatın büyük bir kısmı Yunanistan'ın Korfu adasına taşınmıştı. Aralarında bir Türk de olduğu bilinen 12 kişi halen aranırken, Yunanistan Denizcilik Bakanlığı'ndan bir son dakika bilgilendirmesi geldi. Yapılan açıklamada kayıp olan bir kişinin bulunduğu ifade edildi. Diğer 11 kişiyi arama kurtarma çalışmaları halen devam ediyor.

Yunanistan'dan İtalya açıklarına doğru giderken sabah saatlerinde bir gemiden çıkan yangın, uluslararası alanda faciaya neden olmuştu. Yerel yetkililerin bildirdiğine göre gemide 241 yolcu ve 51 mürettebat bulunuyordu.

11 KİŞİ HALEN KAYIP

Yunan Denizcilik Bakanlığı yetkilisinin yaptığı bir son dakika açıklamasına göre, kayıp olan 1 kişinin daha bulunduğunu söyledi. Ancak kayıp diğer 11 kişiyi arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kayıp olan kişiler arasında bir Türk de vardı. Bulunan kişinin kimliğine dair henüz bir bilgi paylaşılmadı.

KORFU ADASI'NA TAŞINDILAR
Gemiden kurtarılan kişilerin çoğu Yunanistan'ın Korfu adasına taşınmıştı. Türkiye'nin Atina-Pire Başkonsolosu Mustafa Somuncu, dün feribottan kurtarılıp adaya yerleştirilen Türk vatandaşları ziyaret etmiş ve gerekli tüm yardımların yapılacağını belirtmişti.

"İNŞALLAH SAĞ SALİM KURTULUR"

Bir Türk vatandaşının kayıp olduğunu bildiren Somuncu, "Onun akıbetini belirlemek üzere Yunan Sahil Güvenlik, hastane ve Yunan Emniyeti ile temas halindeyiz. İnşallah o da sağ salim kurtulur." demişti.

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Son dakika | Yunanistan'da yanan feribot dehşeti yaşatmıştı! Kayıp olan yolcularla ilgili flaş açıklama
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