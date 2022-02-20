Son dakika | Yunanistan’da yanan feribot dehşeti yaşatmıştı! Kayıp olan yolcularla ilgili flaş açıklama

11 KİŞİ HALEN KAYIP

Yunan Denizcilik Bakanlığı yetkilisinin yaptığı bir son dakika açıklamasına göre, kayıp olan 1 kişinin daha bulunduğunu söyledi. Ancak kayıp diğer 11 kişiyi arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kayıp olan kişiler arasında bir Türk de vardı. Bulunan kişinin kimliğine dair henüz bir bilgi paylaşılmadı.