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Giriş Tarihi: 22.7.2023 15:30 Son Güncelleme: 22.7.2023 15:30

SON DAKİKA: Yunanistan'dan Türkiye'ye teşekkür: Şükranlarımızı sunuyoruz

Son dakika: Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Türkiye'nin yangına müdahale amacıyla gönderdiği uçak ve helikopter için teşekkür etti.

AA
SON DAKİKA: Yunanistan’dan Türkiye’ye teşekkür: Şükranlarımızı sunuyoruz

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, ülkesindeki yangın söndürme çalışmalarına uçak göndererek katkı sağlayan Türkiye'ye teşekkür etti.

Miçotakis, sosyal medya hesabından, "Orman yangınlarıyla mücadelemizde bize yardımcı olması için 2 itfaiye uçağı ve 1 helikopter gönderen Türkiye'ye şükranlarımızı sunarız. Teşekkürler Türkiye." paylaşımı yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, Tarım ve Orman Bakanlığına ait 2 amfibik yangın söndürme uçağı ve 1 yangın söndürme helikopteri 9 kişilik uçuş ekibiyle bu sabah Atina'ya varmıştı.

Uçaklar ve 9 kişilik ekip Atina Eleftherios Venizelos Havalimanı'ndaki işlemlerin ardından Dekelia Askeri Hava Üssü'ne hareket etmişti.

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SON DAKİKA: Yunanistan'dan Türkiye'ye teşekkür: Şükranlarımızı sunuyoruz
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