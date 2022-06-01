Son dakika |Yunanistan’ın provokasyon tuzağına düştüler! Dışişleri Bakanlığı’ndan Almanya’ya tepki: Müttefik ruhuna uygun davranın

BÖLGESEL GÜVENLİĞİ TEHDİT EDEN YUNANİSTAN

Komşusunun egemenliğini, bölgesel güvenlik ve istikrarı tehdit eden bir aktör varsa o da Yunanistan'dır. Nitekim Yunanistan, 1923 Lozan ve 1947 Paris Barış Antlaşmaları hilafına ülkemize yakın adaları silahlandırmaktadır.

Ayrıca, Ege'deki karasularını ülkemizin yaşamsal çıkarları ve seyrüsefer serbestisi hilafına tek taraflı olarak 6 deniz milinin ötesine genişletebileceği yönündeki hukuka ve hakkaniyete aykırı tutumunu sürdürmektedir.