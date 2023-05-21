Son dakika | Yurt dışında şu ana kadar kaç kişi oy kullandı? YSK’dan flaş açıklama

Son dakika haberleri: Türk vatandaşları, Türkiye'de 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için sandık başına gitti. Seçmenler dünyanın kilitlendiği seçim için yurt dışında sandık başına gitmeye başladı.

YSK'DAN FLAŞ AÇIKLAMA

28 Mayıs Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylaması için, yurt dışındaki seçmenlerden 717 bin 612'si sandık başına gitti. Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylama için yurt dışı temsilciliklerde ve gümrüklerde, dün başlayan oy verme işlemleri sürüyor. Yüksek Seçim Kurulundan edinilen bilgiye göre, şu ana kadar yurt dışındaki seçmenlerden, 683 bin 580'i yurt dışı temsilciliklerde, 34 bin 32'si gümrük kapılarında olmak üzere toplam 717 bin 612'si oy kullandı.

FAS

Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemleri 24 Mayıs'ta sona erecek, gümrüklerde ise 28 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Fas'ta yaşayan Türk vatandaşları, Türkiye'de 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için sandık başına gitti.

Türk seçmenler, Türkiye'nin Rabat Büyükelçiliği'nde kurulan sandıkta yerel saatle 08.00 itibarıyla oy vermeye başladı. Seçmenler saat 22.00'ye kadar oy kullanabilecek. Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı yaklaşık 700 seçmen için kurulan sandıkta oy verme işlemi, bu akşam saat 22.00 itibarıyla sona erecek.

SIRBİSTAN

Batı Balkan ülkesi Sırbistan'da yaşayan Türk vatandaşları, Türkiye'de 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için sandık başına gitti. Türkiye'nin Belgrad Büyükelçiliği ve Novi Pazar Başkonsolosluğunda yerel saatle 08.00'de başlayan oy verme işlemlerinde uzun kuyruklar oluştu. Sırbistan'da oy verme işlemi yerel saatle 22.00'de sona erecek. Seçimin ilk turunda Sırbistan'daki kayıtlı seçmenden yüzde 50'si oyunu kullanmıştı.

YÜKSEK GÜVENLİKLİ BİR ŞEKİLDE ANKARA'YA GETİRİLECEKLER

Yurt dışında oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından oy pusulaları, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) belirlediği yöntemlerle yüksek güvenlik altında, diplomatik kuryelerle Türkiye'ye ulaştırılacak. Bu oylar, Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığınca Ankara ATO Congresium Fuar Merkezi'ndeki güvenlikli alanda saklanacak. Oylar, Türkiye'de 28 Mayıs Pazar günü saat 17.00'de oy verme işleminin tamamlanmasının ardından diğer sandıklarla açılacak. Oyların sayım ve dökümleri Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının nezaretinde yapılacak.

TAYLAND

Güney Asya ülkesi Tayland'da yaşayan Türk vatandaşları, Türkiye'de 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turu için sabah saatlerinden itibaren sandık başına gitti. Tayland'da yaşayan Türk seçmenler Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için Türkiye'nin Bangkok Büyükelçiliği'nde oylarını kullanmaya başladı. Bangkok'ta yaşayan Türk seçmenler bugün 08.00-22.00 saatleri arasında oylarını kullanabilecek. Tayland'ın yanı sıra Myanmar (Burma), Kamboçya, Filipinler ve Laos gibi ülkelerde yaşayan kayıtlı Türk seçmenler de oylarını Bangkok Büyükelçiliği'nde kullandı. Bangkok Büyükelçisi Serap Ersoy, 2. tur seçim çalışmalarının Bangkok Büyükelçiliği'nde ilk turda olduğu gibi sıkıntısız devam ettiğini ve katılımdan memnun olduklarını belirterek, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarını bağlı bulundukları büyükelçiliklere oy kullanmaya davet etti.

YSK'dan yapılan açıklamaya göre yurt dışında yapılan oylama işlemleri sonucunda mühürlenmiş olarak Türkiye'ye getirilecek oy torbalarının sayım ve dökümü, yurt içindeki oy verme süresinin bittiği 28 Mayıs saat 17.00'den sonra Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulunun denetimi altında yapılacak. Tutanak altına alınacak sonuçlar daha sonra Ankara İl Seçim Kurulu'na iletilecek. Tayland'da ilk tur seçimleri 6 - 7 Mayıs tarihlerinde 2 sandık ile yapılmış ve YSK verilerine göre bin 278 seçmen oy kullanmıştı. İlk tur seçimleri sonucunda Tayland'da Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 79.87, Recep Tayyip Erdoğan yüzde 13.21, Sinan Oğan yüzde 4.19 ve Muharrem İnce yüzde 2.73 oy oranı almıştı.

PORTEKİZ

Portekiz'deki Türk vatandaşları, Türkiye'de 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için sandık başına gitti. Türkiye'nin Lizbon Büyükelçiliğinde kurulan sandıklarda tek gün yapılacak oy kullanma işlemine yerel saatle 08.00'de başlandı. TC kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaportlarını ibraz ederek oy kullanabilen vatandaşlar, Lizbon Büyükelçiliği binası önünde sıraya girdi.

Yerel saatle 22.00'de sona erecek oy kullanma işleminin ardından diplomatik torbalara konulacak oy pusulaları diplomatik kurye ile yarın Türkiye'ye gönderilecek. Yüksek Seçim Kurulu verilerine göre, Portekiz'de kayıtlı 1484 Türk seçmen bulunurken, ilk turda oy kullananların sayısı 859 olmuştu.

ESTONYA

Estonya'da yaşayan Türk vatandaşları, Türkiye'de 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için sandık başına gitti. Seçmenler, Estonya'nın başkenti Tallinn'de yerel saatle 08.00'den itibaren oy kullanmaya başladı. Oy verme işlemi 22.00'ye kadar sürecek. Estonya'da oy verme işlemi bir gün olarak belirlendi ve bugün sona erecek.

Türkiye'nin Tallinn Büyükelçisi Başak Türkoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oy verme işlemlerine ilk andan itibaren yoğun katılım olduğunu belirterek, "İşlemler ilk tura göre daha hızlı ilerliyor. Oy verme işlemi ilk turda ortalama 2,5 dakika sürerken kabinde kalma süresi şu anda 1 dakikanın altında." ifadesini kullandı. 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi'nde Estonya'da kayıtlı 776 seçmenden 664'ü oy kullanmış ve katılım oranı yüzde 85,57 olarak kayıtlara geçmişti.

TUNUS

Tunus'taki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri başta olmak üzere bir grup Türk vatandaşı, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için Cezayir'de sandık başına gitti. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, Yunus Emre Enstitüsü, Anadolu Ajansı, Maarif Okulları, Türkiye'nin Tunus Büyükelçiliği çalışanları ve Tunus'taki diğer Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri aileleriyle birlikte Cezayir'e geldi.

Vatandaşlar, seçmen sayısı yeterli olmadığı için Tunus'taki Türk Büyükelçiliği'nde sandık kurulmaması nedeniyle Cezayir'deki Türk Büyükelçiliği'nde oy kullanmak üzere yaklaşık 20 saatlik bir yolculuk yapmak zorunda kaldı.

ABD

ABD'nin Washington eyaletinde yaşayan Türk vatandaşları cumhurbaşkanlığı seçimi 2. turu için dün sabah erken saatlerde sandıklara koştu.

Türkiye'de 28 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. turu kapsamında yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin bugün başladığı oy verme işlemi başladı. ABD'nin Washington eyaletinde yaşayan Türk vatandaşları sabahın erken saatlerinde Washington Konsolosluğu'na gelerek oylarını kullandı. Güvenlik kontrolünden geçen seçmenler konsolosluk içerisinde kurulan sandıklarda oyunu verdi.