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Giriş Tarihi: 15.9.2022 01:57

Son dakika: Zelenski trafik kazası geçirdi

Son dakika: Zelenski trafik kazası geçirdi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski trafik kazası geçirdi. Zelenski kazada hafif yaralandı

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Son dakika: Zelenski trafik kazası geçirdi
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