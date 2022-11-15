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Giriş Tarihi: 15.11.2022 19:06 Son Güncelleme: 15.11.2022 19:36

Son dakika | Zelenskiy duyurdu: Rusya Ukrayna'ya 85 füze saldırısı düzenledi

AA
Son dakika | Zelenskiy duyurdu: Rusya Ukrayna’ya 85 füze saldırısı düzenledi

Son dakika haberi... Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın ülke çapında çoğunlukla enerji altyapısına yönelik 85 füze saldırısı düzenlediğini açıkladı.

Zelenskiy, Telegram kanalından paylaştığı görüntülü mesajda, Rusya'nın ülkesine yönelik bugünkü füze saldırıları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Füze saldırıları neticesinde Ukrayna'nın enerji sisteminin devre dışı kaldığını söyleyen Zelenskiy, "Ukrayna çapında çoğunlukla enerji altyapısına yönelik 85 füze saldırısı yapıldı." dedi.

Daha 20 füze saldırısının düzenlenebileceğini söyleyen Zelenskiy, bu nedenle halka sığınaklarda kalma çağırısında bulundu.

Zelenskiy, Rusya'nın söz konusu saldırılarla hedefine ulaşamayacağını vurguladı.

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Son dakika | Zelenskiy duyurdu: Rusya Ukrayna'ya 85 füze saldırısı düzenledi
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