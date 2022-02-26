SON DAKİKA: Zelenskiy’den flaş açıklama!

"BURASI BİZİM TOPRAĞIMIZ"

Başkent Kiev'de bulunan ofisinin önünden paylaştığı bir video ile ulusa seslenen Zelenskiy, "Silahları bırakmayacağız" mesajını verdi. Ukrayna Lideri mesajında, "Herkese günaydın. Yalan haberlere inanmayın. Ben buradayım. Silahlarımızı bırakmayacağız. Devletimize sahip çıkacağız. Silahlarımız gücümüzdür. Burası bizim toprağımız. Ülkemiz. Bizim çocuklarımız. Bütün bunları koruyacağız." ifadelerini kullandı.

Zelensky'den Rusya'ya videolu meydan okuma "Ben buradayım! Silahlarımızı bırakmayacağız"