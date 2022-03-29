Son dakika! Zelenskiy’den müzakere açıklaması: Olumlu sinyaller var

"TÜRKİYE DİĞER ÜLKELERE GÖRE DENGELİ VE BAĞIMSIZ BİR POZİSYON ALDI"

Türkiye'ye teşekkür ederek, bu süreçte Türkiye'nin diğer ülkelere göre dengeli ve bağımsız bir pozisyon aldığını ifade eden Zaharova, müzakerelere ev sahipliği yapan Türkiye'nin çabalarından övgüyle bahsetti.

Zaharova, "Türkiye diğer ülkelere göre daha dengeli ve bağımsız bir pozisyon aldı. Bu Rusofobik kampanya ne Türk hükümetini ne de bir bütün olarak halkı içine çekebildi. Ankara'nın dengeli çizgisi de dahil olmak üzere, bu nedenlerden dolayı Türkiye'nin Ukrayna tarafıyla müzakerelere katkı sunma teklifini kabul ettik. Türkiye'ye yürüttüğü arabuluculuk çabaları, özellikle Rusya-Ukrayna müzakereleri ve prensipte durumu çözme çabaları için müteşekkiriz" dedi.