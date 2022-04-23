‘Sonunda ağır silahlar geliyor’

Rusya-Ukrayna Savaşı'nda 2 ay geride kaldı. Kiev ve çevresindeki şehirlerden çekilmek zorunda kalan ve rotasını Donbas'a çeviren Rus birlikleri ile Ukrayna güçleri arasındaki çatışmalar sürüyor. Dün de Rusya'nın Odessa kentine düzenlediği roketli saldırıda biri 3 aylık bebek olmak üzere 5 kişi yaşamını yitirdi, 18 kişi yaralandı.Her fırsatta müttefiklerinden silah yardımı isteyen Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, "Ukrayna'nın ortaklarının kendisinin talep ettiği silahları sağlamaya başladığını" duyurdu. Zelenski, "Sonunda bizi dinleyen, bize tam olarak istediğimiz silahları vermeye başlayan tüm partnerlerimize minnettarım" dedi. Zelenski hangi devletlerden ne tür silahlar alındığından ise bahsetmedi.Rusya için Ukrayna'ya saldırmanın sadece bir başlangıç olduğunu dile getiren Zelenski, Rusya'nın daha sonra diğer ülkeleri ele geçirmek istediğini belirtti. Zelenski, savaşa tepki vermeyen ve Ukrayna'ya yardım etmeyen tarafsız ülkelere de çağrıda bulunarak, bunun çok riskli olduğunu, bu tür ülkelerin her şeylerini kaybedebileceğini söyledi. Zelenski, "Bize yardım etmelisiniz, çünkü bu yolda ilk olan bizdik" dedi.Moldova, 1990 yılında tek taraflı bağımsızlığını ilan eden "Transdinyester Cumhuriyeti" ile ilgili açıklamalarından dolayı Rusya'yı protesto etti. Moldova'daki Rusya Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak protesto notası iletildi.