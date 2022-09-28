Sörfle savaştan kaçış

Rusya'da 300 bin kişi için kısmi seferberlik ilan edilmesinin ardından ülkeden kaçışlar sürüyor. TürkRus.com sitesinin haberine göre Rusya'dan özel jetlerle Türkiye'ye kaçış için araba fiyatına biletler satılıyor. 38 yaşındaki bir Rus vatandaşının ise sörf yaparak Estonya'ya kaçtığı açıklandı. Söz konusu kaçağın para cezasına çarptırıldıktan sonra sınır dışı edilerek Rusya'ya iade edildiği açıklandı. Diğer taraftanon bir haftada Gürcistan-Rusya sınırından 115 bin kişi geçti. Finlandiya Sınır Muhafızları ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 21 Eylül'de kısmi seferberlik ilan etmesinin ardından Finlandiya'ya geçmek isteyen Rusları engellemek için çit inşa edilmesini istiyor. Kremlin'den yapılan açıklamada sınırların kapatılmayacağı kaydedildi.Öte yandan Rusya'nın kısmen kontrol altına aldığı Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya'ya katılmasının oylandığı tek taraflı referandum dün sona erdi. Avrupa medyasına göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, referandumların ardından Ukrayna topraklarının yaklaşık yüzde 15'ini resmen ilhak etmeye hazırlanıyor. Moskova merkezli Vedomosti gazetesi, referandumun sürdüğü dört bölgenin Kırım ile birlikte Rusya'nın dokuzuncu federal bölgesi haline getirileceğini yazdı. Tek yanlı referandumlara tepki gösteren Ukrayna ve Batı, sonuçları tanımayacağını belirtiyor. 2014 yılında da Kırım'daki Rus yanlısı yönetim, tek taraflı bağımsızlığını duyurmuş, daha sonra yapılan referandumun ardından Rusya, Kırım'ı ilhak etmişti.Rus paralı askerleri Wagner Grubu'na karşı eski ABD Deniz Piyadeleri kendi gruplarını kurdu. Kendilerine Mozart ismini veren grup, Ukrayna'da faaliyet gösteriyor. ABD'li eski askerler, Wagner Grubu'nu "alaya almak" için bu adı seçtiklerini açıkladı. Mozart Grubu, Ukrayna'da insani yardım ve askeri eğitim faaliyetleri yürütüyor. 23 yılını Deniz Kuvvetleri'nde geçirmiş 52 yaşındaki Mozart Grubu üyesi Steve "Hiçbir şekilde Wagner Grubu'nun yaptığı gibi askeri operasyonlar yürütmüyoruz" diyor.Avrupa ülkeleri, Rusya'dan Avrupa'ya doğalgaz taşıyan iki büyük boru hattında son dönemde meydana gelen üç sızıntıyı araştırıyor. Önce Kuzey Akım 2'de meydana gelen ve sebebi bulunamayan sızıntılar, bu kez de Kuzey Akım 1'de tespit edildi. Almanya, Danimarka ve İsveç'in yanı sıra Rusya da sabotaj ihtimalini değerlendiriyor. İki boru hattı da, Ukrayna Savaşı başladığında bu yana Rusya ile Avrupa arasındaki enerji krizinin odak noktaları oldu.