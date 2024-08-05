Sosyal medya mesajı İngiltere’yi karıştırdı

İngiltere'nin kuzeybatısındaki Southport kasabasında geçen hafta üç kız çocuğunun bıçaklı bir saldırıda hayatını kaybetmesinin ardından, aşırı sağcı grupların polisle çatıştıkları gösteriler ülke çapına yayıldı. Sosyal medyada yayılan ve saldırganın "İslamcı bir göçmen olduğu" yalanı ile harekete geçen aşırı sağcı grupların gösterileri devam ediyor. Polis, şüphelinin Galler'in başkenti Cardiff doğumlu 17 yaşında bir erkek olduğunu açıklasa da aşırı sağcılar Müslümanları ve göçmenleri protesto etmek için eylem düzenliyor. İngiltere Başbakanı Keir Starmer, şiddet içeren gösterileri "aşırı sağın haydutluğu" olarak niteledi ve kınadı. İngiltere Başbakanı Keir Starmer, "İki büyük sosyal medya şirketine ve onu yönetenlere sesleniyorum. Şiddet olayları internet ortamında körükleniyor. Bu bir suçtur ve sizin platformlarınızda yapılıyor. Hukuk her yerde geçerli olmalıdır" dedi.Aşırı sağcı göstericiler Southport'taki camiye saldırdı. Sunderland kentinde bir karakolu yaktı. Middlesbrough kentinde bir araya gelen aşırı sağcılar ise sığınmacıların tutulduğu bir oteli yakmaya çalıştı. Aşırı sağcılar ayrıca birçok dükkanı yağmaladı. İngiliz basını ise aşırı sağcıları henüz "Yağmacılar" ya da "teröristler" olarak tanımlamıyor.İngiltere'de4 Temmuz'daki genel seçimlerden zaferle çıkan yeni İşçi Partisi hükümetinin, İsrail'e silah satışı yapan firmalara verilen silah ihracat lisanslarına kısıtlama getirebileceği iddiaları gündeme geldi. İsrail'de Yediot Ahranot gazetesinin geçen haftaki haberinde de İngiltere'de Keir Starmer liderliğindeki yeni hükümetin, İsrail'e silah satışını durdurmaya hazırlandığı belirtildi. Starmer liderliğinde yeni hükümet, birkaç gün önce Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM), İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında yakalama kararı çıkarmasına yönelik bir önceki hükümetin yaptığı itirazını geri çekmişti. Hükümet ayrıca Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na Ocak'ta kesilen finansman desteğine devam edeceğini de duyurmuştu. Yapılan yorumlarda İngiltere'deki olayların İsrail'e silah satışının yasaklanmasının konuşulmasından sonra gelmesine dikkat çekildi.Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, İngiltere'deki aşırı sağcı şiddet olaylarının ardından Türk toplumuna tedbirli olmalarını tavsiye etti.