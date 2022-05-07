Sosyal medya siteleri İslamofobiye kayıtsız

Raporda, "Basın açıklamalarının boş vaatlerden başka bir şey olmadığı bir kez daha kanıtlandı" denildi. CCDH'den yapılan açıklamada, "Bu rapor, Facebook, Instagram, Tiktok, Twitter ve Youtube dahil olmak üzere sosyal medya şirketlerinin kendilerine bildirilen Müslüman karşıtı nefret ve İslamofobik paylaşımların yüzde 89'unda harekete geçmediğini ortaya koyuyor" değerlendirmesinde bulunuldu.Araştırmacılar, sitelerin kendi raporlama araçlarını kullanarak, Müslümanları "ırkçı karikatürler ve asılsız iddialarla hedef alan rahatsız edici içerik barındıran" 530 gönderiyi ve bu gönderilerin en az 25 milyon kez görüntülendiğini tespit etti. Platformların bu içeriklerden para kazandığı, bu sebeple nefretin yayılmasına göz yumdukları belirlendi.