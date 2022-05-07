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Giriş Tarihi: 7.5.2022

Sosyal medya siteleri İslamofobiye kayıtsız

Sosyal medya siteleri İslamofobiye kayıtsız

ABD'de yapılan bir araştırma, sosyal medya şirketlerinin ikiyüzlülüğünü ortaya koydu. Dijital Nefretle Mücadele Merkezi'nin (CCDH) hazırladığı raporda, Meta, Twitter ve Google şirketlerinin 2019'da terör ve şiddet içeren paylaşımları kaldırma çağrısını desteklediği ortak bildiriye atıfta bulunuldu.

Raporda, "Basın açıklamalarının boş vaatlerden başka bir şey olmadığı bir kez daha kanıtlandı" denildi. CCDH'den yapılan açıklamada, "Bu rapor, Facebook, Instagram, Tiktok, Twitter ve Youtube dahil olmak üzere sosyal medya şirketlerinin kendilerine bildirilen Müslüman karşıtı nefret ve İslamofobik paylaşımların yüzde 89'unda harekete geçmediğini ortaya koyuyor" değerlendirmesinde bulunuldu.

NEFRETTEN PARA KAZANDILAR
Araştırmacılar, sitelerin kendi raporlama araçlarını kullanarak, Müslümanları "ırkçı karikatürler ve asılsız iddialarla hedef alan rahatsız edici içerik barındıran" 530 gönderiyi ve bu gönderilerin en az 25 milyon kez görüntülendiğini tespit etti. Platformların bu içeriklerden para kazandığı, bu sebeple nefretin yayılmasına göz yumdukları belirlendi.
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Sosyal medya siteleri İslamofobiye kayıtsız
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