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Giriş Tarihi: 24.11.2021 10:55 Son Güncelleme: 24.11.2021 11:02

Sosyal medyada binlerce kez tıklandı! Mezbahadan kaçan inek su parkında böyle eğlendi

Sosyal medyada binlerce kez tıklandı! Mezbahadan kaçan inek su parkında böyle eğlendi

Brezilya'da mezbahadan kaçan bir inek, yakınlardaki bir su parkına gitti. Kaydırağa çıkan ineğin kaymaya çalıştığı görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayıldı. İneğin sahibi ise artık onun aileden biri olduğunu söyledi.

Brezilya'da bir mezbahadan kaçan inek, yakınlardaki bir su parkına giderek eğlendi. Yaklaşık 317 kiloluk hayvanın parktaki görüntüleri sosyal medyada viral oldu.

PARK SAHİBİ ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ

Parkın sahibi yaşananları, "Ben ona bakıyordum, o da bana bakıyordu. Her şey bir anda oldu, hiçbir şey yapamadım. Kaydıraktan kaymasını izledim" sözleriyle anlattı.

VİDEO VİRAL OLDU

Sosyal medyada paylaşılan video kısa sürede binlerce kişi tarafından tıklandı. Görüntülerde meraklı ineği su kaydırağından kaymaya çalıştığı ve arada tökezlediği görülüyor.

Mezbahadan kaçan inek su parkında böyle eğlendi | Video

KESİLMEKTEN KURTULDU

İneğin sahibi ise ineğin çok popüler olduğunu ve onu kesmeyeceğini belirterek artık onun ailesinin bir parçası olduğunu söyledi.

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Sosyal medyada binlerce kez tıklandı! Mezbahadan kaçan inek su parkında böyle eğlendi
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