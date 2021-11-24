Sosyal medyada binlerce kez tıklandı! Mezbahadan kaçan inek su parkında böyle eğlendi

PARK SAHİBİ ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ

Parkın sahibi yaşananları, "Ben ona bakıyordum, o da bana bakıyordu. Her şey bir anda oldu, hiçbir şey yapamadım. Kaydıraktan kaymasını izledim" sözleriyle anlattı.