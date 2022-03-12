Sosyal medyadan çifte standart

Sosyal medya platformları Instagram
ve Facebook
'un ana şirketi Meta, Ukrayna
'daki savaşa destek veren Ruslar ve savaşa katılan Rus askerlerine karşı şiddet içerikli mesajlara izin vermek üzere kurallarını esnetti. Meta'dan yapılan açıklamada "Rusya
'nın Ukrayna'ya işgali sonucu, 'Rus işgalcilere ölüm' gibi normalde kurallarımızı ihlal edecek şiddet içerikli siyasi ifade türlerine geçici olarak izin veriyoruz. Rus sivillere karşı belirli içeriklere halen izin vermiyoruz" ifadesini kullandı.
"PUTİN'E ÖLÜM" SERBEST
Öte yandan Washington Post'un haberine göre Meta, Belarus lideri Lukaşenko ve Rus lider Putin
'e "ölüm" çağrısı yapan içeriklere de izin verecek. Sosyal ağların bu kararı çifte standart olarak da yorumlandı. Söz konusu firmalar başka ülkelere aynı politikayı izlemiyor.