Soykırım altında 300 gün

Siyonist İsrail rejiminin Lahey'in kararına ve uluslararası tepkilere rağmen en büyük müttefiki ABD'nin desteğiyle Gazze Şeridi'nde yaptığı soykırımda bugün 300. gün geride kalıyor. Siyonist İsrail işlemedik savaş suçu bırakmadı.Gazze Şeridi'nin yüzde 70'ini yok ettiler.40 bin kişi hayatını kaybetti.Ölenlerin 16 binden fazlası çocuklar oldu.Yaklaşık 10 bin kişi kayıp.36 hastaneden sadece 9'u kısmen çalışıyor durumda.495 binden fazla kişi açlıkla karşı karşıya.2.4 milyon Filistinlinin yüzde 90'ı zorla yerinden edildi.Bombalanan evlerin yeniden inşası 15 yıldan fazla sürebilir350'den fazla okul yıkıldı.