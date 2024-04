Soykırım finansörü

Uluslararası Af Örgütü, İsrail'in ABD mühimmatı kullanarak Gazze'de savaş suçu işlediğini belirtti. BM Raportörü, Gazze'de yaşananların 'kesinlikle soykırım' olduğunu söyledi. ABD Başkanı Biden ise yine sözde Ermeni soykırımı yalanına sarıldı. İsrail ordusunun 201 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde can kaybı son 24 saatte 79 artarak 34 bin 262'ye yükseldi. Birçok uluslararası kurum, İsrail'in Gazze'deki soykırımını ve ABD'nin buna verdiği desteği dile getirmeye devam ediyor. ABD Başkanı Joe Biden ise dün bir kez daha sözde Ermeni soykırımı yalanına sarıldı. ABD Başkanı Biden, 24 Nisan kapsamında yaptığı açıklamada, "Bugün, Meds Yeghern'de (Ermeni soykırımında) kaybedilen hayatları anıyor ve asla unutmama taahhüdümüzü yineliyoruz" ifadelerini kullandı.Biden'ın Ermeni yalanını dile getirdiği gün ABD'nin gerçek bir soykırıma nasıl destek verdiğini ortaya koyan açıklamaların gelmesi ise tüm gerçeklikleri ortaya koydu. Uluslararası Af Örgütü'nün ABD Şubesi İcra Direktörü Paul O'Brien, İsrail'in ABD mühimmatı kullanarak Gazze'de savaş suçu işlediğini açıkladı. Uluslararası Af Örgütü tarafından yapılan araştırmalara göre İsrail ordusunun Filistinlilere karşı savaş suçu işlediğini aktaran O'Brien, "Bu yüzden, ABD'ye savaş suçu işlenen silahları göndermeyi bırakma çağrısında bulunuyoruz" ifadesini kullandı. O'Brien, paylaşımında, ABD Senatosu ve Temsilciler Meclisi'ndeki dış yardım paketi oylamasında hayır oyu kullanan üyelere teşekkür etti. Birleşmiş Milletler (BM) Sağlık Hakkı Özel Raportörü Tlaleng Mofokeng ise İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze'de yaşananların "kesinlikle soykırım" olduğunu belirtti. BM İnsan Hakları Yetkilisi Volker Türk de "Gazze'deki toplu mezar haberlerinden dehşete düştüm" diyerek ölümlerin bağımsız bir soruşturmayla incelenmesi gerektiğini vurguladı. Filistinli yetkililer, Nasır Hastanesi'nden 300'den fazla ceset çıkarıldığını duyurmuştu.Tüm bunlara ek olarak ABD'nin kendi hazırladığı raporda da Gazze'deki insani kriz dile getirildi. ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'deki insan hakları ihlallerine yönelik bir rapor yayımladı. 2023 İnsan Hakları Raporu'nda, Gazze'deki durum için "ağır insani kriz" ifadesi kullanıldı.Dışişleri Bakanlığı, "bazı radikal çevreleri memnun etmek" amacıyla bazı yetkililerce 1915 olayları hakkında yapılan tek taraflı açıklamaları reddettiklerini bildirdi. Bakanlık, bazı ülkelerin yetkilileri tarafından 1915 olaylarına ilişkin yapılan beyanlar hakkında açıklama yaptı. Açıklamada, "Bazı radikal çevreleri memnun etmek amacıyla 1915 olayları hakkında yapılan tek taraflı açıklamaları reddediyoruz" ifadesi kullanıldı. Tarihi gerçekleri çarpıtan bu açıklamaların uluslararası hukuka da aykırı olduğu vurgulanarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin 1915 olaylarının meşru tartışma konusu olduğunu açık biçimde kayda geçirdiği belirtildi.ABD'de yönetime tepkiler her alanda giderek artıyor. ABD'nin İsrail'i desteklemesi ve silah satmasına karşı çıkan bir grup, New York kentinde bir senatörün evinin önünde gösteri düzenledi, 100'den fazla kişi gözaltına alındı. Öte yandan ABD'nin elit üniversitelerindeki öğrencilerin Filistin'e destek gösterileri de sürüyor. Şimdiye kadar yüzlerce öğrenciyi tutukladılar ve okuldan atmakla tehdit ediyorlar. Gözaltına alınanlar arasında akademisyenler de var.Uydu görüntüleri, Türkiye tarafından Gazze Şeridi'nde inşa ettirilen Türkiye- Filistin Dostluk Hastanesi'nin İsrail'in 7 Ekim sonrasında askeri amaçlarla kullandığını gösteriyor. Hastanede 10 bin kanser hastası insanlık dışı koşullara maruz kalmıştı.ABD Senatosuİsrail'e yine milyarlarcadolarlık silah desteğinionayladı. İsrail'e26 milyar dolarlıkaskeri yardım dahayapacaklar. Paketi,Biden'ın onaylamasıbekleniyor. İsrail'e7 Ekim'den beri karşılıksızaskeri desteğiveren ABD, Gazze'yeise havadan un yardımıyaparak kamuoyunuoyalıyor.İsrail polisinin korumasındaki yüzlerce fanatik Yahudi, Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdi. İşgalci İsrail yönetimi ayrıca Hamursuz Bayramı nedeniyle El Halil'deki İbrahim Camii'ni de Müslümanlara kapattı.İSRAİL ordusunun çok yakında Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine karadan işgal başlatmaya hazırlandığı belirtildi. Saldırı haberini İsrail resmi televizyon kanalı KAN duyurdu. Gazze Şeridi'nde ayakta kalan son yer olan Refah'a 1.9 milyon Filistinli sığınmış durumda.14 ülkeden 50 hukukçu, İstanbul'daki Filistin'in Özgürlüğü İçin Hukuki Strateji çalıştayının ardından basın açıklaması yaptı. Yola çıkmaya hazırlanan Özgürlük Filosu'na yapılması muhtemel saldırıya karşı izlenecek hukuki yöntemler de belirlendi. SABAH