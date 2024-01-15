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Giriş Tarihi: 15.1.2024 20:42

Soykırım kabinesinden 15 milyar dolarlık "savaş bütçesi"ne onay

İsrail hükümeti, 2024 yılı için ordu, polis ve savaştan etkilenenlere tazminatları da kapsayan 15 milyar dolarlık ek harcamayı içeren bütçeyi kabul etti.

AA
Soykırım kabinesinden 15 milyar dolarlık savaş bütçesine onay

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, kabine 2024 yılı bütçesinde Gazze'deki "savaş" nedeniyle yapılacak değişikliği onaylayarak, 15 milyar dolarlık ek harcamayı onayladı.

15 milyar dolarlık ek fonun savunma, savaştan etkilenenlere tazminat, polis, sağlık ve eğitim gibi alanlar için kullanılacağı belirtildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bütçenin onaylanmasından önce yaptığı açıklamada, bunun bir "savaş bütçesi" olduğunu kaydederek, bütçenin yedek askerler ve ailelerinin yanı sıra bakanlıkların da ihtiyaçlarını karşılayacağını söyledi.

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Soykırım kabinesinden 15 milyar dolarlık "savaş bütçesi"ne onay
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