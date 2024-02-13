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Giriş Tarihi: 13.2.2024 21:32 Son Güncelleme: 13.2.2024 21:35

Soykırıma pişkin savunma! İsrailli bakandan skandal sözler: Hak etmişlerdir

Katil İsrail güçleri Gazze'deki soykırımlarını sürdürürken, İsrail'den katliamı savunan açıklamalar da gelmeye devam ediyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun liderliğini yaptığı Likud Partisi milletvekili Nissim Vaturi, İsrail’in Gazze Şeridi’nde öldürdüğü Filistinlileri “terörist” diye niteleyerek, “Kim bir kurşun yediyse muhtemelen hak etmiştir.” dedi.

AA
Soykırıma pişkin savunma! İsrailli bakandan skandal sözler: Hak etmişlerdir

İsrailli Milletvekili Vaturi, dün mecliste yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze Şeridi'nde öldürdüğü Filistinlileri "terörist" diye niteledi. Meclisteki diğer milletvekilleriyle de tartışan Vaturi, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını savunarak, "Kim (İsrail'den) bir kurşun yediyse muhtemelen hak etmiştir." ifadelerini kullandı.

"ORADA MASUM KİMSE YOK"

Daha önce de "Gazze'nin yakılması gerektiği" çağrısında bulunan Vaturi, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde 1 milyon 900 bin kişiyi yerinden edebildiklerini ve geride 100 bin kişinin kaldığını belirterek, "Şu anda orada tek bir masum kişinin bulunduğunu düşünmüyorum." demişti.

LAHEY'DE YARGILANMAKLA ÖVÜNDÜ

Vaturi ayrıca Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail'e karşı açtığı soykırım davasına ilişkin ise "Lahey'de yargılanma onuruna sahip olduğumuz için minnettarız." ifadelerini kullanmıştı.

İSRAİL'İN GAZZE'YE YÖNELİK SALDIRILARI

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 300'ü çocuk, 8 bin 400'ü kadın olmak üzere 28 bin 473 Filistinli öldürüldü, 68 bin 146 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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Soykırıma pişkin savunma! İsrailli bakandan skandal sözler: Hak etmişlerdir
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