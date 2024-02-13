Soykırıma pişkin savunma! İsrailli bakandan skandal sözler: Hak etmişlerdir

İsrailli Milletvekili Vaturi, dün mecliste yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze Şeridi'nde öldürdüğü Filistinlileri "terörist" diye niteledi. Meclisteki diğer milletvekilleriyle de tartışan Vaturi, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını savunarak, "Kim (İsrail'den) bir kurşun yediyse muhtemelen hak etmiştir." ifadelerini kullandı.
"ORADA MASUM KİMSE YOK"
Daha önce de "Gazze'nin yakılması gerektiği" çağrısında bulunan Vaturi, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde 1 milyon 900 bin kişiyi yerinden edebildiklerini ve geride 100 bin kişinin kaldığını belirterek, "Şu anda orada tek bir masum kişinin bulunduğunu düşünmüyorum." demişti.
İSRAİL'İN GAZZE'YE YÖNELİK SALDIRILARI
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 300'ü çocuk, 8 bin 400'ü kadın olmak üzere 28 bin 473 Filistinli öldürüldü, 68 bin 146 kişi yaralandı.
Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.