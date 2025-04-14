Soykırımcı İsrail 6 kardeşi birden katletti

İsrail soykırımının sürdüğü Gazze Şeridi dün tarifsiz bir acıya daha sahne oldu. Deyr Belah'ın batısındaki Reşid Caddesi'nde sivil bir araç, İsrail ordusuna ait SİHA tarafından hedef alındı. Araçta bulunan ve sabah güvenli bir yer aramak için yola çıkan Ahmed, Mahmud, Muhammed, Mustafa, Zeki ve Abdullah Ebu Mehdi adlı kardeşler siyonist katillerce hayattan koparıldı. Baba Hacı İbrahim Ebu Mehdi, yaşadığı tarifsiz acıya rağmen dimdik ayakta durarak 6 oğlunun cenaze namazını kıldırdı. Evlatlarının cenazelerinin başında dua eden baba, Gazze halkı tarafından teselli edilmeye çalışıldı. Tek bir saldırıyla 6 evladını toprağa veren anne ve babanın yaşadığı acı, bölge halkı ve sosyal medyada derin yankı uyandırdı. Sosyal medyada katliama tepki gösteren kullanıcılar, "Bir annenin yüreği bu kadar acıyı nasıl taşır?", "Bu bir savaş değil, bir halkın yok edilişi" gibi ifadelerle öfkelerini ve üzüntülerini dile getirdi. Gazze'nin farklı bölgelerinde düzenlenen diğer saldırılarda da 8 Filistinli şehit düştü.

Bu arada bölgeye insani yardım girişlerini engelleyerek insanları açlığa mahkum eden katil İsrail, hastane ve yardım merkezleri da dahil her noktaya bomba yağdırıyor. Gazze'nin tam kapasiteyle hizmet veren tek hastane olan El-Ehli Baptist Hastanesi'ne de hava saldırısı düzenledi. Hastanenin kabul ve acil servis binası, 2 füzeyle hedef alınarak tamamen yıkıldı. Cerrahi operasyon binası ve yoğun bakım hastaları için kurulan tıbbi oksijen üretim istasyonu da vuruldu. Saldırı nedeniyle aralarında durumu kritik olanların olduğu çok sayıda hasta ve yaralı sokaklarda tedavi edilmeye çalışılıyor.