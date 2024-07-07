Soykırımcı İsrail katliamlarına devam ediyor: 23 Filistinli daha şehit oldu

GAZZE ŞERİDİ'NİN ORTA KESİMİNE SALDIRI

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Zevayide bölgesinde bir evi hedef alması sonucu 6 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda Filistinli de yaralandı.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda da Filistinli bir ailenin evi vuruldu, saldırıda en az 4 kişi yaralandı.

İsrail ordusu karadan ve havadan Deyr el-Belah'ın doğusu ile Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeyine saldırılar düzenledi.

HAN YUNUS'TA POSTANE VURULDU

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde ise postane başta olmak üzere bazı yapıları hedef aldı.

Sağlık kaynaklarına göre, söz konusu saldırıda en az 3 Filistinli yaralandı.