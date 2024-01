Soykırımcı İsrail yargılanacak

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 26 bin kişiyi öldürdüğü katliamında 112'nci gün geride kalırken dün Lahey'de görülen "soykırım" davasından tarihi karar çıktı. Uluslararası Adalet Divanı (UAD), Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail'in Gazze'deki fiillerinin Soykırım Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle açtığı davadaki ihtiyati tedbir taleplerine ilişkin mahkeme kararını açıkladı. İsrail'in aleyhine ileri sürülen iddiaların 'makul seviyede' ispatlandığına karar veren Divan, İsrail'in talebini reddederek 'soykırım davasının esastan görülmesine' hükmetti. İsrail'in 7 Ekim'den sonra Gazze'ye yönelik hava, kara ve denizden başlattığı askeri operasyonların çok büyük sivil can kaybına, altyapının yıkımına ve Gazze nüfusunun büyük çoğunluğunun yerinden edilmesine neden olduğunu kaydeden UAD Başkanı ABD'li Yargıç Joan Donoghue, mahkemenin aldığı kararları okudu:İsrail, Gazze sakinlerine yönelik öldürme, saldırı ve yıkımla ilgili her türlü eylemden kaçınacak ve soykırımı önlemek için tüm tedbirleri alacak.İsrail, ordunun soykırım eylemlerinde bulunmamasını sağlayacak. İsrail soykırım kışkırtıcılığını önlemek veya cezalandırmak için elinden gelen tüm önlemleri alacak.İsrail, Gazze'de Filistinlilerin içinde bulundukları olumsuz yaşam koşullarına karşı acilen ihtiyaç duyulan temel hizmetlerin ve insani yardımların sağlanmasını mümkün kılmak için acil ve etkili önlemler alacak.Hükmedilen tedbir kararlarının uygulanmasına ilişkin İsrail, alacağı önlemler hakkında 1 ay içinde Divan'a bir rapor sunacak. Bu rapor Güney Afrika'ya da iletilecek.İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Uluslararası Adalet Divanı'na (UAD) kararı nedeniyle tepki gösterdi. İsrail'e yönelik "soykırım" suçunu reddeden Netanyahu, "Her ülke gibi İsrail'in de kendini savunma hakkı doğaldır. Bu temel hakkı reddetme girişimi, Yahudi devletine karşı açık bir ayrımcılıktır ve bu haklı şekilde reddedilmektedir. İsrail'e soykırım suçu atfetmek sadece yanlış değil, şoke edicidir ve tüm iyi insanlar bunu reddetmelidir" dedi. Netanyahu ayrıca, "İsrail eşi benzeri olmayan haklı bir savaş yürütüyor" ifadelerini kullandı. İsrail aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ise UAD'yi "antisemizm" ile suçladı.Hamas, Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) kararını memnuniyetle karşıladı. Yaptığı açıklamada "Uluslararası Adalet Divanı'nın kararı, İsrail'in izole edilmesine ve Gazze'deki suçlarının açığa çıkmasına katkıda bulunan önemli bir gelişmedir" ifadelerini kullandı. Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ise "Uluslararası Adalet Divanı'nın aldığı geçici tedbirleri memnuniyetle karşılıyoruz" açıklamasında bulundu.Güney Afrika Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanlığı, Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) İsrail aleyhine aldığı tedbir kararlarının, Filistin halkının adalet arayışında önemli bir dönüm noktası olduğunu bildirdi. Yapılan yazılı açıklamada, "Uluslararası Adalet Divanı bugün aldığı kararla İsrail'in Gazze'deki eylemlerinin soykırım niteliğinde olduğunu tespit etti ve bu temelde geçici tedbirler alınmasına karar verdi" ifadesi kullanıldı. Kararın, uluslararası hukukun işlemesi açısından çok önemli olduğu belirtilen açıklamada, mahkemeye, hızlı hareket etmesinden ötürü teşekkür edildi. "Bugün, uluslararası hukukun üstünlüğü için kesin bir zafer ve Filistin halkının adalet arayışında önemli bir dönüm noktası" denilen açıklamada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde veto yetkisine sahip ülkelerin, kararın önüne geçmesinin engellenmesi istendi. Güney Afrika Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanı Pandor ise Adalet Divanı'nın Gazze'deki durumun ne kadar vahim olduğunun altını çizdiğini söyledi.Çok sayıda ülke Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) İsrail'e yönelik aldığı ihtiyati tedbir kararlarını memnuniyetle karşıladı. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez resmi X hesabından yaptığı açıklamada "Uluslararası Adalet Divanı'nın kararını memnuniyetle karşılıyoruz ve tarafları geçici tedbirleri uygulamaya çağırıyoruz" ifadelerini kullandı. İrlanda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Savunma Bakanı Micheal Martin, kararı memnuniyetle karşıladığını belirtti.Gazze'ye saldırılarda Birleşmiş Milletler (BM) Soykırım Sözleşmesi'ni ihlali gerekçesiyle İsrail'e karşı Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) açılan davada ihtiyati tedbir talebine dair karar dünya basınında geniş yer buldu. Yayın kuruluşları, haberinde soykırımı önleme hükmünün yanı sıra ateşkes talebinde bulunulmamasını ön plana çıkardı.Reuters, "UAD, İsrail'in soykırım eylemlerini önlemek için elinden gelen tüm tedbirleri almasına hükmetti" dedi.Washington Post, "Uluslararası Adalet Divanı, Gazze soykırımı davasında acil önlem kararı aldı" başlığına yer verdi.Al Jazeera, "UAD, İsrail'in Gazze'deki soykırım eylemlerini önlemek için tedbir almasına hükmetti" dedi.AP, "UAD'nin İsrail'e Gazze'de soykırımı önleme hükmü verdiğini ancak ateşkes emri vermekten kaçındığını" belirtti.