Soykırımcı İsrail’den okul katliamı

Dünya, terör devleti İsrail'in ateşkes çağrılarına vereceği kararı beklerken Gazze Şeridi'nden yeni bir katliam haberi daha geldi. Daha önce kuvözdeki bebekleri ölüme terk eden, hastaneleri bombalayan, yüz binlerce kişiyi kıtlığa sürükleyen ya da çadıra sığınanlara 900 kiloluk bombalar atan İsrail rejimi bu kez de bir okulu hedef aldı. Üstelik füzelerle hedef alınan okul Birleşmiş Milletler'in (BM) kontrolünde sivillerin sığındığı yerdi. Katil İsrail yönetimi de okula çoğunluğu kadın, çocuk ve yaşlılardan oluşan sivillerin sığındığını biliyordu. Gece 02.00 sularında İsrail jetleri, okulu vurdu.İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Çalışma Ajansı'na (UNRWA) ait yerinden edilenlerin barındığı bir okula 3 füzeyle düzenlendiği saldırıda 14'ü çocuk, 9'u kadın 40 Filistinli hayatını kaybetti. Katliamda 23'ü çocuk 18'i kadın olmak üzere 74 yerinden edilmiş Filistinli de yaralandı.Okul, İsrail ordusu tarafından hedef alınan 149'uncu barınma merkezi oldu.İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 36 bin 654'e yükseldi.BBC'deki habere göre okulun en üst katındaki sınıflara füzeler ateşlendi.İsrail ordusu BM okuluna saldırıyı savaş uçaklarının düzenlediğini doğruladı. Siyonist rejim yine okulun "Hamas yerleşkesi" olduğu yalanını attı. Ancak Hamas'a dair tek bir varlık ve kanıt sunamadı.Sosyal medyadaki görüntülerde yıkılan sınıflar ve morga kaldırılmış kefene sarılı cesetler görüldü.Ansam Issa isimli görgü tanığı "Burası defalarca kez evlerinden sürgün edilmiş sivillerin sığındığı bir okuldu. Herkes uykudaydı. Çocukların vücutları uykularında paramparça oldu" dedi.Saldırıda yaralanan bir kadının "Yeter artık! Onlarca kez yerimizden edildik. Çocuklarımızı uyurken öldürdüler" diye bağırdığı video da sosyal medyada paylaşıldı. DIŞ HABERLERİsrail'in haftalarca kuşatma altına alarak yerle bir ettiği Şifa Hastanesi'nin bahçesindeki toplu mezarlara dair yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. İşgal askerlerinin çekilmesinin ardından hastanenin bahçesindeki 3'ten fazla toplu mezardan 520'den fazla ceset çıkarılmıştı. Filistinli sivil savunma çalışanı Rami Dababeş, 8 Mayıs'ta Eş-Şifa'dan çıkarılan cesetlerin birçoğunun "çürümüş ve tanınmaz halde" olduğunu söyledi. Müdür Dr. Muhammed Mughir ise bazı cesetlerin uzuvlarında işkence izleri gözlemlendiğini anlattı.Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Gazze'de 10 çocuktan 9'unun ciddi gıda kıtlığıyla mücadele ettiğini, yetersiz beslenmenin hayati tehlike riskini artırdığını bildirdi. Öte yandan Han Yunus kentinin Karara beldesinde Filistinli çocuklar, beldeye baskın düzenleyen İsrail ordusunun kendilerini üst kıyafetlerini çıkarmaya ve evlerini terk etmeye zorladığını söyledi.İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki köy ve kasabalara yoğun hava saldırıları düzenliyor. Bölgedeki gerilim her geçen gün artarken İsrail, 50 bin yedek askeri daha göreve çağırdı. Gazze Kasabı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu önceki gün Lübnan'a saldırabileceklerine dair mesaj vermişti. Dün de İsrail Savaş Kabinesi üyesi Benny Gantz, İsrail'in kuzeyine Lübnan'dan yapılan roket saldırısı sonrası bölgeye gerçekleştirdiği ziyarette yerel yöneticilere savaşa hazırlıklı olmaları konusunda uyarıda bulundu.İsrail'in Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana soykırım yaptığını dile getirenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Geçtiğimiz günlerde Filistin'i devlet olarak tanıyan İspanya yönetimi de Uluslararası Adalet Divanı'nda Güney Afrika'nın açtığı soykırım davasına müdahil olacaklarını açıkladı. Cenevre Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü ise İsrail'in Gazze'ye saldırılarında şimdiye kadar yaşananların soykırım olarak değerlendirilebileceğini bildirdi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Gazze'de olanlar sivil nüfusun tümden yok edilmesine benziyor. Orada olanlar savaşa benzemiyor" dedi. Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze konusunda önemli çabalar sarf ettiğini belirterek, "Şu anda Gazze'de olanlar savaşa benzemiyor, bu sivil nüfusun tümden yok edilmesine benziyor" dedi. Putin, "Filistin devleti kurulmadan bölgede barış olmayacak" mesajını verdi.