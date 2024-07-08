Soykırımcı İsrail’den yeni okul katliamı

Katil İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde okul, hastane ya da sığınma kampı demeden her yere bomba yağdırmaya devam ediyor. İsrail ordusuna ait savaş uçakları Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat bölgesinde yerinden edilmiş sivillerin sığındığı El-Cauni okulunu hedef aldı. Saldırıda 16 kişi hayatını kaybederken 50'den fazla kişi de yaralandı. Katliam sonrası yaralıların götürüldüğü Aksa Şehitleri Hastanesi'nde büyük bir kaos yaşandı. Hamas, İsrail ordusunun okulu hedef alarak "yeni bir katliam" işlediğini belirtti.Öte yandan Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail'e ait savaş uçakları, Gazze kentinin batısında yüzlerce Müslüman ve Hristiyan sığınmacının kaldığı "Kutsal Aile" Okulunu da bombaladı. 4 kişi yaşamını yitirdi.Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana Nusayrat kampında yerinden edilenlerin kaldığı 17 okul ve sığınma merkezini bombaladığını kaydetti. Açıklamada, Gazze'nin orta kesiminde yer alan Deyr el- Belah kentinde sadece 2 hastanenin olduğu ve bunların kalabalık nedeniyle sağlık hizmeti sunamadığı ifade edildi.İsrail ordusunun dün Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda en az 23 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda Filistinli de yaralandı. Gazze kentindeki Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde bir eve düzenlenen saldırıda 8 Filistinli, Basra Mahallesi'ne düzenlenen hava saldırısında da 6 Filistinli hayatını kaybetti. Mina bölgesinde de bir evi vurdular. 3 Filistinli yaşamını yitirdi. İsrail ordusu, Han Yunus kentinde ise postane başta olmak üzere bazı yapıları hedef aldı. 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlenen saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 55 artarak 38 bin 153'e yükseldi.İsrail askerleri, Gazze Şeridi'nin güneyinde yardımların ulaştırılmasında çalışırken alıkoyduğu ve önceki gün serbest bıraktığı Filistinlileri öldürdü. Filistinliler, serbest bırakılır bırakılmaz Refah'a düzenlenen topçu saldırısında hedef alındı. Saldırıda hayatını kaybeden 3 Filistinlinin naaşı, Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'nda elleri bağlı şekilde bulundu.Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ndeki Filistinli çocukların zorlu koşullarda yaşadığını bildirdi. Açıklamada, "Çocuklar günlük 6 veya 8 saati gıda ve su taşımakla geçiriyor. Çocuklar genellikle uzak mesafelerden ağır yükler taşıyor" denildi. Ateşkes çağrısı talebinde bulunuldu.İsrail ordusunun 7 Ekim saldırıları sırasında İsrailli esirleri de öldürmeyi öngören "Hannibal Protokolü"nü İsrail ordusu noktaları ve Gazze sınırında uyguladığı belirtildi. İsrailli Haaretz gazetesinin elde ettiği belge ve ordu yetkililerinin açıklamalarına dayandırdığı haberine göre, İsrail ordusu 7 Ekim'de esir siviller ve askerleri hedef aldı. İsrail ordusu iletişim ağında 7 Ekim günü saat 11.22'de "Gazze'ye tek bir aracın bile dönemeyeceği" emri verilirken, üst düzey bir ordu yetkilisi de "Hannibal Protokolü"nün uygulandığını doğruladı. "Kâbuslarımızda bile böylesine bir saldırı için planımız yoktu" ifadelerini kullanan ordu yetkilisi, 7 Ekim'de kaç kişinin kaçırıldığı ve İsrail ordu güçlerinin nerede olduğu hakkında kimsenin fikri olmadığını söyledi.