Soykırımcılar batağa saplandı

İsrail, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıların 259'uncu gününde de sivilleri hedef almaya devam ediyor. Barbar katliamlara rağmen Gazze'de askeri ve siyasi hedeflerine ulaşamayan İsrail ordusu çıkış arıyor. 'Taktiksel ara' ilan edip saldırılarını azalttığını söyleyen İsrail genelkurmayı dün Gazze'de iki askerini daha kaybetti. Ordu ile 'Gazze Kasabı' Netanyahu arasındaki anlaşmazlığın giderek derinleştiği ve Gazze'deki krizin hükümetin devrilmesiyle soruçlanabileceği belirtiliyor. Refah'ın batı kesimlerinde ilerleyişini sürdüren İsrail ordusu Mevasi mülteci kampındaki çadırlarda kalan yerinden edilmiş sivillere tank toplarıyla saldırdı. Saldırıda 18 kişi ölürken 30 kişi yaralanıdı. Gazze'nin orta ve kuzey bölgelerine yönelik saldırılarda da en az 30 Filistinli daha katledildi. Yetkililer İsrail ordusunun sınır kapılarını kapatarak yardımları engellediği Gazze'de salgın hastalıkl ve kıtlık nedeniyle 'ağır binsani felaket yaşanabileceği' uyarısında bulunuyor.BM'ye göre yerinden edilmiş milyonlarca Filistinliye gıda ve su ulaştıran yardım yolları 'kullanılamaz' hale gelirken Gazze'de çaresizlik giderek artıyor. Binlerce kamyon dolusu yardım teslim edilmek üzere yığılmış durumda.BM yetkililerine göre silahlı gruplar konvoyları düzenli olarak engelliyor. Dünya Sağlık Örgütü ise artan aşırı sıcaklardan dolayı temi su, yiyecek ve ilaç sıkıntısının yaşandığı Gazze Şeridi'nde sivrisinekler aracılığıyla birçok salgın hastalığın yayılacağı uyarısı yayınlandı.İngiliz yayın kuruluşu BBC, Gazze Şeridi'ndeki çocukların durumunu haberleştirdi. Haberde "Dokuz aydır süren savaş dokuz yaşındaki Yunis Jumaa'yı bir deri bir kemik bıraktı. Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta bir hastane yatağında yarı baygın bir şekilde uzanmış, bükülmüş bedenine bakmak çok zor. Kolları ve bacakları kibrit çöpü gibi, diz eklemleri şişkin, göğüs kafesinin üzerindeki deri gergin, göğsü kabarıyor" denildi. Haberde İsrail'in saldırılarında su ve sanitasyon sisteminin %67'si yok olduğu hatırlatıldı. Sıcaklığın 40 dereceye yaklaştığı kavurucu havanın da temiz su eksikliğini artırdığı belirtildi.Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Filistin Devleti'nin tanınmasına ilişkin bir açıklama yayınladı. Açıklamada, "Ermenistan, uluslararası hukuka, halkların eşitliği, egemenliği ve barış içinde bir arada yaşaması ilkelerine bağlılığını bir kez daha teyit ediyor ve Filistin devletini tanıyor" ifadesi kullanıldı. İsrail, Ermenistan'ın Tel Aviv Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı.GazzeŞeridi'ndeki hükümet, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırılarında ölen gazeteci sayısının 152'ye yükseldiğini duyurdu. İsrail ordusunun saldırısı sırasında 1 gazetecinin daha yaşamını yitirdiği kaydedildi. Ölen gazetecinin, El-Aksa televizyonunda çalışan Selim eş-Şerefa olduğu belirtildi.İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik kara saldırıları sırasında alıkoyduğu onlarca Filistinliden biri olan 30 yaşındaki Bedir Dahlan'ın sosyal medyaya yansıyan görüntüsü yaşadığı travma ve psikolojik rahatsızlığı gözler önüne serdi. Han Yunus'un tamamen yıkıldığını duyduğunu ve ailesinin nerede olduğunu bilmediğini söyleyen Dahlan, hastaneden sonra nereye gideceğini bilmediğini ifade ederek, "Ben de ölürüm, öyle hissediyorum" diyor. Gazze'deki Filistin hükümetine bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana alıkoyduğu Filistinlilerden 36'sının işkence altında öldüğünü duyurdu.İsrail'de hükümetin koalisyon ortaklarının baskısı, hükümeti bir arada tutmaya çalışan Başbakan Binyamin Netanyahu'yu giderek daha zor durumda bırakıyor. Aşırı sağcıların Lübnan'a saldırma konusunda baskısı altında olan Gazze Kasabı Netanyahu'nun Ultra Ortodoks Yahudilerin askere alınma sorunu nedeniyle ordu ile de arası açıldı. Son olarak Netanyahu, ABD'yi ülkesine silah sevkiyatı yapmayı reddetmekle suçladığı bir video paylaştı. Beyaz Saray da Netanyahu'nun ABD'ye yönelik eleştirilerinden duyduğu derin hayal kırıklığını dile getirdi.İsrail, Lübnan'daki suikast savaşını sürdürüyor. Güney Lübnan'daki suikastlarının sonuncusunda üç aracı hedef aldı. Saldırı sonucunda Hizbullah komutanlarından biri öldü. Birleşmiş Milletler, Lübnan ile İsrail arasındaki Mavi Hat boyunca ateşkes çağrısı yaptı. ABD Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in bir toplantı esnasında İsrailli yetkililere Gazze'deki savaşın ortasında, Lübnan'da daha fazla gerilimden kaçınmalarını söylediğini açıkladı.Birleşmiş Milletler raportörleri, İsrail'e silah tedarik eden ülke ve şirketlere bunu acilen sonlandırmaları yönünde çağrısını yineledi. İsrail'e silah ve mühimmat transferinin, ciddi insan hakları ve uluslararası insancıl hukuk ihlalleri oluşturabileceği, ülkeler için soykırım dahil uluslararası suç ortaklığı riski doğurabileceği belirtilen açıklamada, ülkelere ve şirketlere bu transferlerin acilen durdurulması yönündeki talep yinelendi.