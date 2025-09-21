‘Soykırımcılar her taraftan üzerimize ölüm yağdırıyor’

Siyonist İsrail tarafından karadan işgali başlanan Gazze'deki son durumu, SABAH, bölgede yaşayanlardan dinleyip Türk ve dünya kamuoyuna duyurmaya devam ediyor. Uluslararası Yardım Koordinatörü Doktor Salah Rantisi, "İşgal şu an Gazze'nin dış bölgelerinde devam ediyor. Siyonistler yüzlerce kiloluk bomba taşıyan patlayıcı robotlar kullanıyor. Gazze Şehri'ndeki mevcut durum çok zor. Özellikle Şati Mülteci Kampı, Tel el-Hava, Şucaiyye ve Zeytun mahalleleri başta olmak üzere kentin büyük bölümünde bombardıman aralıksız sürüyor. Her gün ölümle yaşıyoruz. Her taraftan üzerimize ölüm yağıyor" dedi. Gazze Hükümeti Medya Ofisi Genel Müdürü Dr. İsmail es Sevabtah ise "Günde 93 şehit veriyoruz. Siyonistler kitlesel göçü ve sistematik soykırımı dünyanın gözü önünde işliyor" ifadelerini kullandı.