Soykırımcılar Türk hastanesini kuşattı

Katil İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne ölüm yağdırmaya devam ediyor. İsrail ordusu son 24 saatte Gazze Şeridi'nde "4 katliam" daha gerçekleştirdi. Bu saldırılarda 64 Filistinlinin daha hayatını kaybetmesiyle yaşamını yitirenlerin sayısı 41 bin 84'e, yaralı sayısı da 95 bin 29'a çıktı. Ayrıcaİ srail jetleri Gazze Şeridi'nin merkezindeki Nuseyrat mülteci kampındaki bir okulu vurdu. İsrail'in yerinden ettiği Filistinlilerin sığındığı El Jaouni Okulu'na düzenlenen saldırıda 9 Filistinli yaşamını yitirdi.İşgal altındaki Batı Şeria'daki baskın ve saldırılar da sürüyor. "İşgalci İsrail güçleri Tubas'ı her yerden kuşattı, birçok mahalleye ve çevredeki Tamun beldesine takviye birlikler gönderdi" diyen Vali Ahmed el-Esat, "İsrail ordusu kentteki Tubas-Türk Hastanesini kuşattı, bu sağlık ekiplerinin hareketini engelleyen apaçık bir ihlaldir" ifadesini kullandı.