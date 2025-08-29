Soykırımcıların kanlı projesi deşifre oldu

ABD Başkanı Donald Trump'ın büyük tartışmalara yol açan Gazze Rivierası projesinin detayları ortaya çıktı. İngiliz medyasına sızdırılan belgelere göre 2 milyondan fazla Gazzelinin sürgününü öngören projede eski İngiltere Başbakanı Tony Blair ile Elon Musk da var. Planda, Gazze'nin kuzeyi 'Musk Akıllı Üretim Bölgesi' adı altında serbest ticaret bölgesi olurken kıyı kesimleri de 'Trump Rivierası' diye turizme açılıyor. Blair'in yönettiği Tony Blair Enstitüsü, mega projeleri hazırlıyor. Henüz teyit edilmeyen belgelere göre Gazze Şeridi turizm, blok zinciri ticaret ve vergisiz bölgeler aracılığıyla dönüştürülmek isteniyor.

'YÜZ YILDA BİR GELEN FIRSAT'

Belgelerde Gazze'nin yeniden yapılandırılması "Yüz yılda bir gelen fırsat" olarak tanımlanıyor. Planlarda yapay adalar, küresel finans merkezleri ve teknoloji üsleri gibi unsurlar dikkat çekiyor. Projelere verilen isimler, Donald Trump ve Elon Musk gibi küresel figürlerin etkisini yansıtırken, belgelerde bu aktörlerin fiilen yer alıp almadığına dair net bir ifade bulunmadığı bildiriliyor. "Trump Rivierası" ve "Musk Akıllı Üretim Bölgesi" projeleri, destekçilerine göre bölgeyi ekonomik olarak kalkındırmayı hedeflerken, eleştirmenler bu tür girişimlerin Filistin halkının iradesi dışlanarak tasarlandığını savunuyor. Henüz hiçbir resmi kaynak, söz konusu belgelerin doğruluğunu kabul etmiş değil. Ancak iddialar, savaş sonrası Gazze'nin geleceğinin küresel sermaye, teknoloji ve siyaset aktörleri tarafından şekillendirilmeye çalışıldığına dair tartışmaları yeniden alevlendirmiş durumda.

SAVAŞ SUÇLUSU BLAIR BÜYÜK TEPKİ ALIYOR

Irak savaşı nedeniyle yıllardır savaş suçlarıyla itham edilen Tony Blair, İngiltere kamuoyunda en tartışmalı siyasi figürlerden biri olmaya devam ediyor. Blair'in yönettiği enstitü, dünyanın farklı bölgelerinde yönetişim ve kalkınma projeleri yürütüyor olsa da, Gazze gibi hassas bir bölgede yeniden inşa planlarıyla anılması tepki çekmiş durumda.