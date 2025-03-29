Soykırımın gölgesınde üçüncü bayram

Siyonist İsrail rejiminin her türlü barbarlığı yaptığı Gazze Şeridi'nde yaklaşık 2 milyon Filistinli üçüncü kez soykırım gölgesinde bir bayram daha yaşıyor. Katil İsrail ordusu, bayram arifesinde de Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 13 Filistinliyi katletti. Bombaların altında açlık ve hastalıklarla mücadele eden Filistinliler, zor şartlar altındaki hayatta kalmaya çalışıyor. Çocuklar, bayram neşesinden çok uzak buruk bir bayram daha yaşıyor. Bu Ramazan Bayramı da ölüm, yıkım ve yokluk içinde geçiyor. İnsani kriz ise her geçen gün daha da derinleşiyor. Çocuklar ve yaşlılar bombalardan kaçmak için kilometrelerce yürümek zorunda kalıyor. İnsanlar yiyecek bulmakta zorlanıyor. Öte yandan Filistin Kızılayı, İsrail'in Refah'taki Tel Sultan bölgesinde kaybolan 9 sağlık çalışanına ulaşılmasını bilinçli olarak engellediğini duyurdu. 7 gündür kendilerinden haber alınamayan sağlık çalışanlarının İsrail güçleri tarafından kuşatılarak doğrudan hedef alındığı belirtilerek, İsrail'in kurtarma ekiplerinin bölgeye girişine izin vermediği ifade edildi. Ayrıca, uluslararası topluma İsrail'e baskı çağrısı yapıldı. İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 26 artarak 50 bin 277'ye yükseldi.