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Giriş Tarihi: 27.8.2023

Space X, uzaya 4 astronot gönderdi

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Space X, uzaya 4 astronot gönderdi
NASA'nın, "Crew-7" görevini gerçekleştirecek 4 astronotun yer aldığı "Crew Dragon" kapsülü, Space X'in Falcon 9 roketi ile ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay İstasyonu'ndan dün fırlatıldı. NASA'dan Jasmin Moghbeli'nin liderliğindeki yeni ekipte, Avrupa Uzay Ajansı'ndan (ESA) Andreas Mogensen, Japonya Havacılık ve Uzay Keşif Ajansı'ndan (JAXA) Satoshi Furukawa ve Rusya Federal Uzay Ajansı'ndan (Roskosmos) Konstantin Borisov yer aldı. İstasyonda 190 gün kalması beklenen yeni ekibin, "Crew-6" astronotlarından görevi devralması 5 gün sürecek.
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Space X, uzaya 4 astronot gönderdi
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