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Giriş Tarihi: 13.7.2022 13:58

Sri Lanka’da gerilim büyüyor! Binlerce kişi Başbakanlık ofisine yürüdü!

İHA
Sri Lanka’da gerilim büyüyor! Binlerce kişi Başbakanlık ofisine yürüdü!

Sri Lanka’da Başbakan Ranil Wickremesinghe'ye yönelik başlayan siyasi kriz derinleşiyor. Wickremesinghe'nin istifasını resmi olarak açıklamasını isteyen eylemciler Başbakanlık ofisini basarken, ülkede olağan üstü hal (OHAL) ilan edildiği duyuruldu.

Sri Lanka Başbakanı Ranil Wickremesinghe'nin parlamentoda ülke ekonomisinin çöktüğünü açıklamasının ardından binlerce kişi Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın başkanlık konutunu basmış, ülkede ekonomik ve siyasi kriz baş göstermişti.

Başbakan Ranil Wickremesinghe ve Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa istifa kararı alırken, Rajapaksa'nın Sri Lanka'da ayrıldığının açıklamasına rağmen ülkede sular durulmuyor.

"İSTİFA GELMEZSE BASKINLAR ARTACAK"

Devlet Başkanı Rajapaksa'nın Sri Lanka'dan ayrılmasıyla Sri Lanka Anayasası'na göre, Wickremesinghe'nin parlamento tarafından geçici Devlet Başkanı olarak atanması tansiyonu yeniden yükseltti.

Wickremesinghe, 30 günlüğüne Devlet Başkanı olarak görev alması gerekiyor. Göstericiler, Wickremesinghe ve Rajapaksa'nın istifasını akşam saatlerine kadar resmi olarak sunmaması durumunda yeniden parlamento ve diğer hükümet binalarına da baskın düzenleyeceklerini duyurdu.

BAŞBAKANLIK OFİSİNE BASKIN

Ranil Wickremesinghe'nin, Rajapaksa'nın bugün resmi olarak istifa kararının açıklaması ve geçici hükümet kurulmasının ardından istifa edeceğini duyurması ile Wickremesinghe'nin geçici Devlet Başkanı olması Sri Lanka halkını yeniden sokaklara döktü. Wickremesinghe'nin istifa etmesini isteyen halk, protestoların gerçekleştirildiği meydandan yaklaşık 20 dakika mesafede bulunan Başbakanlık Ofisine yürüdü.

Sokakları dolduran ve yönetimi protesto eden binlerce kişi Başbakan Wickremesinghe'nin ofisini bastı. Polis, şişe ve yabancı madde atan eylemcilere gazla müdahale etti.

OHAL İLAN EDİLDİ

Rajapaksa'nın ülkeden ayrılmasının ardından siyasi krizin tırmandığı ülkede olağan üstü hal (OHAL) ilan edildi. Başbakan Wickremesinghe, ülke genelinde geçerli olacak OHAL süresince ülkenin batı kesimlerinde sokağa çıkma yasağının da uygulanacağını duyurdu.

Eylemcilerin, devlet televizyonuna girmesinin ardından kanalın yayınlarını durdurduğu açıklandı.

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Sri Lanka’da gerilim büyüyor! Binlerce kişi Başbakanlık ofisine yürüdü!
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