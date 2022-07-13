Sri Lanka’da gerilim büyüyor! Binlerce kişi Başbakanlık ofisine yürüdü!

Wickremesinghe, 30 günlüğüne Devlet Başkanı olarak görev alması gerekiyor. Göstericiler, Wickremesinghe ve Rajapaksa'nın istifasını akşam saatlerine kadar resmi olarak sunmaması durumunda yeniden parlamento ve diğer hükümet binalarına da baskın düzenleyeceklerini duyurdu.